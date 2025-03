Zehn Jahre nach dem Start von "Wer weiß denn sowas?" kommt es zu einem überraschenden Abschied: Elton, von Beginn an neben Bernhard Hoëcker einer der Teamkapitäne, verabschiedet sich mit der laufenden Staffel von der erfolgreichen Vorabendshow. Entsprechende DWDL-Informationen hat die ARD am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. Seinen letzten Auftritt bei "Wer weiß denn sowas?" hat er allerdings in der Primetime - am Samstag, den 26. April um 20:15 Uhr in einer Extra-Ausgabe der von UFA Show & Factual produzierten Rateshow.

"Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen", räumte Elton ein. "Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein. Und es war vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten. Nun sage ich Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge. In diesen zehn Jahren sind wir zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen, und daran werde ich mich immer wieder gerne erinnern."

Er wolle in Zukunft "allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben", begründete Elton seinen Schritt und bedankte sich zugleich bei den Fans der Show, aber auch bei Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker "für die immer freundschaftliche, unverkrampfte und stets lustige Zusammenarbeit - ihr seid Kollegen, wie man sie sich wünscht", so Elton.

"Dein Siegeswille ist legendär"

Andreas Gerling, ARD-Unterhaltungskoordinator, richtete persönliche Worte an Elton: "Ich erinnere mich noch genau an unser erstes Gespräch vor zehn Jahren, als wir über eine kleine Probesendung sprachen – und wie glücklich ich war, dass du sofort zugesagt hast. Bernhard und du wart unsere absolute Wunschbesetzung als Teamkapitäne, und gemeinsam mit Kai habt ihr ein echtes Dreamteam für 'Wer weiß denn sowas?' gebildet. Danke für zehn unvergessliche Jahre voller unterhaltsamer Sendungen! Dein Siegeswille ist legendär – 545 gewonnene Shows aus fast 1300 sprechen für sich. Du wirst immer ein Teil von 'Wer weiß denn sowas?' bleiben, und ich ernenne dich hiermit zum Ehrenspielführer unserer Sendung!“

Auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl würdigte Eltons Einsatz. "Elton hat dieser Sendung mit seiner authentischen und lockeren Art viel Charme, Witz und Herz gegeben", sagte sie. "Er hat Menschen zusammengebracht, ob Jung oder Alt, Quiz-Liebhaber oder Gelegenheitszuschauer und hinterlässt damit große Fußstapfen – vor allem aber unzählige wunderbare Momente." Unklar ist derweil, wer in die Fußstapfen treten wird. Dass "Wer weiß denn sowas?" fortgesetzt wird, dürfte angesichts der unverändert hohen Quoten sicher sein. Zur Nachfolge für Elton hat sich die ARD bislang aber noch nicht geäußert.