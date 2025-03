"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" kehrt am 22. April ins Programm von Vox zurück. Der Privatsender hat jetzt den Starttermin der nunmehr zwölften Staffel bestätigt. Wie gehabt ist die Musikshow wieder dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Als Gastgeber fungiert erneut Johannes Oerding, der seinen "Tausch-Abend" in diesem Jahr an die Fantastischen Vier abgibt, die als "Special Guests" mit dabei sind. Die Folge mit den Pionieren des deutschen Hip Hop ist für den 6. Mai vorgesehen.

Darüber hinaus gehören die Deutsch-Pop-Ikone Mieze Katz, Singer-Songwriterin Madeline Juno, "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Michael Patrick Kelly und Singer-Songwriter Bosse zum Ensemble der neuen Staffel. Für frischen Wind soll darüber hinaus Boki sorgen, der als Teil der Band ClockClock mit Songs wie "Sorry" und "Someone Else" mehrere Platz-1-Hits verbuchte. Rapper FiNCH ist zudem ebenfalls mit von der Partie. Er überraschte zuletzt mit seinem Schlager-Duett mit Matthias Reim, das sowohl in die Rap- als auch in die Schlagercharts einstieg.

"Die vertraute Atmosphäre vor Ort sorgt dafür, dass sich die Künstler öffnen", so Johannes Oerding über das bewährte Konzept der Show. "Und wenn dann noch jemand kommt und deinen Song auf so respektvolle und besondere Art und Weise singt, dann drückt das auf Knöpfe, die man bisher nicht kannte."

Und auch darüber hinaus bleibt Vox musikalisch: Ebenfalls ab dem 22. April zeigt der Kölner Sender im Anschluss an "Sing meinen Song" und die begleitende Doku "Die Story" um 23:15 Uhr das RTL+-Original "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" sowie "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" in TV-Erstausstrahlung.