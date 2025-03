Der US-Konkurrent Wellhub übernimmt die Fitness-App Urban Sports Club zu einem nicht genannten Preis - und in diesem Zug wird auch ProSiebenSat.1 seine Anteile los, was wunderbar zur ausgerufenen Konzentration aufs Kerngeschäft passt, die vor allem von den Großaktionären MFE und PPF gefordert wird. Wie viel Geld ProSiebenSat.1 in diesem Zuge erhält, ist nicht öffentlich bekannt inklusive der jüngst getätigten Verkäufe von Verivox und der Beteiligung an About You fließen ProSiebenSat.1 aber mehr als 250 Millionen Euro zu, die zum Schuldenabbau genutzt werden.

Urban Sports Club war 2012 gegründet worden und ermöglicht durch eine Mitgliedschaft unter anderem den Besuch von Fitness-Studios und Wellness-Angeboten, ohne dort einzeln Mietglied sein zu müssen. 2021 hatte sich ProSiebenSat.1 dann im Rahmen des Media-for-Equity-Programms an Urban Sports Club beteiligt. Dieses sieht vor, dass ProSiebenSat.1 nicht extern vermarktete freie Werbezeiten in aufstrebende E-Commerce-Unternehmen investiert, und dafür Anteil am Unternehmen bekommt. Ziel ist, das Wachstum durch die TV-Werbung zu beschleunigen, was wiederum den Wert der Unternehmensanteile steigern soll. Bei Urban Sports Club hat das offenbar funktioniert.

Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Urban Sports Club ist ein weiteres Beispiel für den Erfolg unseres Media-for-Equity-Ansatzes. Das Unternehmen hat erheblich von der Reichweite unserer Kanäle und unserer Expertise im Markenaufbau profitiert – und ProSiebenSat.1 profitiert nun wiederum von der deutlichen Wertsteigerung unserer Minderheitsbeteiligung in nur wenigen Jahren. Die Verkaufserlöse stärken unsere finanzielle Basis und helfen uns beim weiteren Ausbau unseres Kerngeschäfts Entertainment."

Florian Hirschberger, CEO SevenVentures: "In den letzten Jahren haben wir sehr erfolgreich und vertrauensvoll mit dem Team von Urban Sports Club zusammengearbeitet. Gemeinsam konnten wir gleich mehrere erfolgreiche Kampagnen umsetzen und so durch die richtige Zielgruppenansprache viele Kund:innen erreichen. Diese erfolgreiche Entwicklung hebt den Wert und die Effektivität des Mediums TV hervor und zeigt die Attraktivität von SevenGrowth als strategischem Investor in aufstrebende Wachstumsunternehmen."