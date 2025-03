Auch wenn die Ausstrahlung der neuen Strategie-Realityshow "The Power" erst im Herbst erfolgen soll, hat Joyn schon mal den Cast benannt, der sich auf das Spiel einlassen wird. Dabei wird deutlich, dass der Streamingdienst vollkommen auf Reality-erprobtes Personal setzt.

Mit dabei ist etwa Matthias Mangiapane, der sich in der Vergangenheit durch Teilnahmen an Shows wie "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen" oder "Forsthaus Rampensau" einen Namen gemacht hat. Auch Cosimo Citolo, der aktuell bei "Promis unter Palmen" zu sehen ist, macht an der ersten Staffel von "The Power" ebenso Spielerfrau Dilara Kruse, die derzeit an der "#CoupleChallenge" bei RTLzwei teilnimmt.

Ebenfalls am Start: Serkan Yavuz ("Die Bachelorette"), Vanessa Nwattu ("Sommerhaus der Stars"), Aaron Königs ("Prince Charming"), Lorik Bunjaku ("Die Bachelorette"), Emma Fernlund ("Temptation Island") und ihre Mutter Julia Bimbaum, Nadja Großmann ("Are You The One?"), Lucas Schwarze ("Germany's next Topmodel") und Leon Machère ("Kampf der Realitystars").

Und so funktioniert die Show: Jede Woche übernimmt ein geheimer "Power-Player" das Kommando und entscheidet, wer Privilegien genießen darf und mit Nachteilen zu kämpfen hat. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Am Ende der Woche nominiert der "Power-Player" einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Wollen die Nominierten dem Auszug entgehen, müssen sie die wahre Identität des "Power-Players" enttarnen. Wer bis zum Finale durchhält, gewinnt 40.000 Euro.

Die Ausstrahlung soll im Herbst bei Joyn erfolgen - und ähnlich wie bei "Big Brother" ist das Format als Daily angelegt. Geplant sind insgesamt 50 Folgen, die über zehn Wochen hinweg montags bis freitags veröffentlicht werden. Im Original stammt "The Power" aus Frankreich, die deutsche Version produziert Redseven Entertainment.