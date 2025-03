Nach Bronze bei der Heim-EM und Gold bei der Weltmeisterschaft wollen die deutschen Basketballer in diesem Jahr wieder erneut angreifen - und dafür hierzulande eine größere Bühne bekommen als in der Vergangenheit. Dafür will RTL sorgen: Der Privatsender hat sich jetzt nämlich umfangreiche Übertragungsrechte für die kommende Basketball-Europameisterschaft gesichert.

© RTL / Anne Werner /Marina Rosa Weigl Frank Robens und Ivo Hrstic

"In Anlehnung an die Heim-EM im vergangenen Jahr werden wir auch diesmal wieder auf der Produktionsseite kooperieren. Das hat ja ausgesprochen gut funktioniert", so Frank Robens zu DWDL. Im vergangenen Jahr waren RTL und die Telekom bei der Fußball-EM eine umfangreiche Partnerschaft eingegangen. Aber auch mit Blick auf den Basketball gab es in der Vergangenheit bereits eine Zusammenarbeit: Schon 2022 hatte der Privatsender kurzerhand mehrere EM-Spiele in einer Sublizenz von der Telekom erworben und damit in der Spitze bis zu 4,15 Millionen Fans erreicht.

Die nächste Europameiterschaft, deren Gruppen an diesem Donnerstag in Riga offiziell ausgelost werden, findet vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt.