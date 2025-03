Unter dem Titel "An der Grenze" machen das ZDF und ServusTV gemeinsame Sache bei einem neuen Samstagskrimi, den Bavaria Fiction und Satel Film zusammen produzieren. In den Hauptrollen sind Lavinia Wilson ("Cassandra") und Philine Schmölzer ("Die Flut - Tod am Deich"), die ein ungleiches Ermittlerduo in Garmisch bilden - vor allem, weil eine von beiden gar nicht mehr ermitteln darf, sondern neuerdings im Baumarkt arbeitet.

Gedreht wird der 90-Minüter noch bis Mitte April in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Tirol. Produzent ist Karsten Günther mit Florian Granert als Producer (beide Bavaria Fiction). Produzentin für die Satel Film ist Ula Okrojek, Producer ist Herwig Krawinkler. Regie führt Saralisa Volm ("Bis zur Wahrheit") nach einem Drehbuch von Leona Stahlmann ("Marzahn, Mon Amour") und Niklas Hoffmann ("Luden"), Director of Photography ist Roland Stuprich ("Was wir fürchten"). Bavaria Fiction hält die internationalen Vertriebsrechte.

"Mit 'An der Grenze' erzählen wir einen spannenden Krimi, der die bayerisch-österreichische Grenzregion nicht nur als beeindruckende Kulisse nutzt, sondern auch als Bühne für lokale und globale Konflikte, die verborgene gesellschaftliche Themen sichtbar machen", so Karsten Günther. " Besonders freue ich mich, dieses Projekt mit Niklas Hoffmann und Leona Stahlmann zu realisieren - Niklas und ich haben vor 15 Jahren unser Studium an der HFF begonnen und wollten schon lange zusammenarbeiten." Saralisa Volm komplettiere das "Dream-Team". Günther verspricht eine "fesselnde, atmosphärische Erzählung in den Bergen", die ohne Klischees auskomme.

Ula Okrojek: "Unsere deutsch-österreichische Koproduktion 'An der Grenze' bewegt sich nicht nur inhaltlich, wie es der Titel verrät, regionsübergreifend, sondern basiert auch produktionell auf einer tiefen synergetischen Partnerschaft. In einem sich ständig wandelnden Markt, mit einer Vielzahl an Angebot und begrenzten Mitteln, ist das Modell Koproduktion weiterhin das Erfolgsmodell. Die enge Zusammenarbeit unserer erfahrenen Teams aus beiden Ländern ermöglicht nicht nur eine vielschichtige erzählerische Perspektive, sondern schafft durch die Bündelung kreativer und finanzieller Ressourcen auch optimale Voraussetzungen für ein qualitativ hochwertiges Produkt, das internationale Standards erfüllt."

Neben Wilson und Schmölzer stehen auch Marcel Mohab ("Waren einmal Revoluzzer"), Michael Kranz ("Vienna Blood"), Harald Windisch ("Märzengrund"), Max von Thun ("Ein Schwarzwaldkrimi"-Reihe), Johanna Bittenbinder ("Das finstere Tal"), Sophie Stockinger ("L'animale"), Edita Malovčić ("Love Sucks") und Ben Münchow ("Das Boot") für den Krimi vor der Kamera.