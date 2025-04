Am 17. Mai findet ab 21 Uhr der nächste ESC statt. Und nun hat die ARD bekannt gegeben, wie die Rahmen-Berichterstattung aussehen wird. Um 20:15 Uhr meldet sich erneut Barbara Schöneberger mit einem ESC-Countdown, gesendet wird live auf Basel, wo der europäische Musik-Wettbewerb in diesem Jahr stattfindet. Die ARD setzt die Eurovisionssendung zusammen mit dem ORF um, zu sehen gibt’s den Countdown also im Ersten und in ORF 1.

Anders als in den vergangenen zwei Jahren ist die SRG nicht mehr mit dabei. Auf SRF 1 war das deutschsprachige Rahmenprogramm zuletzt ebenfalls zu sehen. Und auch wenn der Schweizer Sender noch kein genaues Rahmen-Programm kommuniziert hat, so scheint klar, dass man beim ESC im eigenen Land auf eine eigene Note in der Vor- und Nachberichterstattung setzen will.

Im Anschluss an den ESC setzen Das Erste und ORF 1 außerdem wieder auf eine rund 30-minütige Aftershow. Barbara Schöneberger begrüßt für die Shows nach ARD-Angaben prominente ESC-Fans aus Deutschland und Österreich. Vertreten sind auch die ESC-Teilnehmer beider Länder: Abor & Tynna für Deutschland und JJ für Österreich.

Während es in Deutschland durch die Zusammenarbeit von Stefan Raab, RTL und der ARD eine groß angelegte Kooperation gab, um den diesjährigen ESC-Act zu finden, wurde der österreichische Beitrag ohne TV-Vorentscheid durch den ORF ausgewählt. Und glaubt man den Wettquoten, landet JJ mit ziemlicher Sicherheit vor Abor & Tynna, dem 23-Jährigen werden sogar Siegchancen eingeräumt. Bei den Buchmachern steht er jedenfalls sehr weit oben, Deutschland läuft bei den Wettquoten, ebenso wie übrigens auch die Schweiz, unter ferner liefen.