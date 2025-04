"Die Geissens" haben schwierige Wochen und Monate hinter sich: Durch das Dschungelcamp um 20:15 Uhr ist die Millionärsfamilie mit ihrem TV-Format stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Erst Wochen nach dem Ende des Dschungels erholten sich die Quoten wieder und das RTLzwei-Format konnte sich wieder halbwegs stabilisieren. Nun naht das Ende der laufenden Staffel, an Ostermontag (21. April) sind die zwei letzten Ausgaben zu sehen.

Doch der Montagabend von RTLzwei bleibt auch danach fest in der Hand von Familie Geiss. Wie der Sender jetzt nämlich angekündigt hat, kehrt "Davina & Shania - We love Monaco" am 28. April mit einer neuen Staffel zurück. Die Töchter von Robert und Carmen sind mit ihrem eigenen Format künftig direkt um 20:15 Uhr zu sehen, nachdem sie 2024 noch im Doppel mit dem Original-Format ausgestrahlt wurden.

Produziert wird "Davina & Shania - We love Monaco" von Geiss TV, bei RTL+ gibt’s die Ausgaben jeweils eine Woche vorab im Premium-Bereich zu sehen. In den neuen Ausgaben des Formats ist unter anderem zu sehen, wie sich die beiden Sprösslinge der Geissens aus einem Hotel in Berlin befreien, in dem es brennt. Davina regelt unabhängig davon außerdem ihren Nachlass, weil sie ein Rennauto testet. In Paris sind Shania und Davina zusammen mit Katy Perry und anderen Promis auf einem VIP-Event und zu Hause in Monaco renoviert Shania eine alte Wohnung.

"Davina & Shania - We love Monaco" ist seit 2022 Teil des RTLzwei-Programms. Die sechs im vergangenen Jahr ausgestrahlten Ausgaben kamen im Schnitt auf etwas mehr als 6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - das sind sehr gute Werte für den Sender. Damals konnte man sich aber eben auch auf Mama und Papa im Vorlauf verlassen, diesmal muss man direkt um 20:15 Uhr ran.