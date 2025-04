am 08.04.2025 - 10:32 Uhr

RTL Deutschland spendiert "Woozle Goozle" ein eigenes Print-Magazin. Mehr als zehn Jahre nach dem Start der gleichnamigen TV-Reihe bei Toggo, in der Woozle Goozle gemeinam mit seinem Co-Moderator Simón kindgerecht komplexe Zuammenhänge aus Naturwissenschaft, Technik und Alltag erklärt, kommt am 22. April ein gedrucktes Magazin in den Zeitschriftenhandel. Hinter dem Magazin steht der Kids-Publishing-Bereich des Medienhauses.

Mit einer Druckauflage von 63.000 Exemplaren, einem Umfang von 36 Seiten und einem Verkaufspreis von 5,99 Euro soll "Woozle Goozle" künftig alle zwei Monate erscheinen. Das Magazin richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und will das Konzept des TV-Formats "auf ein interaktive, spannendes und visuell ansprechendes Printformat" übertrage, wie es heißt. In jeder Ausgabe steht ein zentrales Thema im Fokus, das sich durch alle Rubriken zieht. Zudem enthält jedes Heft auf dem Cover ein zum Inhalt passendes Gadget. Auch Comics, die Folgen des TV-Formats adaptieren, sind Teil des neuen Hefts.

Mina Manoussi, Vice President Kids bei RTL Publishing: "Woozle Goozle verbindet auf besondere Weise Wissen und kindgerechten Humor. Damit ist er wie gemacht als Protagonist eines eigenen Kids-Magazins. Wir bauen bei dieser Lizenzpublikation auf eine starke Eigenmarke von RTL Deutschland auf. Damit setzen wir unsere Publishing-Strategie konsequent fort und zeigen, wie das Storytelling aus dem eigenen Haus auch im Printbereich überzeugen kann. Für uns ist das ein echtes Herzensprojekt."

Das Lizenz-Publishinggeschäft erfolgt in Zusammenarbeit mit RTL Consumer Products sowie weiteren Geschäftsbereichen von RTL Deutschland.