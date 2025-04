Rund um Prime Video und Amazon MGM Studios hat es zuletzt zwei sehr hochkarätige Abgänge gegeben. Sowohl James Farrell (Chef der International Originals von Amazon) als auch Jennifer Salke (Leiterin Amazon MGM Studios) kündigten ihren Abschied an. Nun hat der US-Konzern die Führung in seiner Produktionssparte neu aufgestellt. So übernimmt Kelly Day (Foto oben) zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben als Vice President von Prime Video International auch die Verantwortung für die internationalen Originals. Bereits bekannt war, dass der Posten von Salke nicht 1:1 nachbesetzt wird. Nun also die Lösung über Kelly Day.

Das hat Mike Hopkins, Chef sowohl von Prime Video als auch bei Amazon MGM Studios, angekündigt. Kelly Day soll sich auch um die Suche nach einem neuen Vice President of International Originals kümmern, also der direkten Nachfolge von James Farrell. Diese Person wird, sobald sie an Bord ist, künftig direkt an Day berichten. Bis dahin werden die Verantwortlichen in den verschiedenen Territorien an die neue starke Frau bei Amazon MGM Studios berichten.

In einem intern an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschickten Memo, das unter anderem von "Deadline" veröffentlicht wurde, hebt Mike Hopkins noch einmal die Bedeutung der internationalen Originals des Konzerns hervor. Diese hätten in vielen der Länder, in denen man aktiv ist, eine "überragende Wirkung" erzielt. Hopkins nennt als Beispiel unter anderem "Last One Laughing" oder auch "The Grand Tour". Darüber hinaus habe man in den vergangenen eineinhalb Jahren einige Originals erlebt, die einen "noch nie dagewesenen Durchbruch" erzielt hätten. Hier verweist der Chef von Prime Video und Amazon MGM Studios unter anderem auf das deutsche "Maxton Hall".