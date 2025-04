Das ZDF hat ein neues Factual-Format für das Vorabendprogramm angekündigt. Ab dem 14. Mai setzt der Sender jeweils mittwochs um 19:25 Uhr auf "Die Immo-Helden - Clever renoviert, gut verkauft". Im Mittelpunkt des Formats stehen Immobilien-Neulinge, die vermeintliche Schnäppchenhäuser kaufen, um sie erst zu renovieren und schließlich zu verkaufen - mit der Hoffnung auf Gewinn.

Die Immo-Experten Robert Memmler und Joeline Bormann begleiten den "Wettlauf um Profit und Perfektion", wie es in der Beschreibung des Formats heißt. In der Auftaktfolge geht es um einen 35-Jährigen, der in Duisburg für weniger als 50.000 Euro eine sanierungsbedürftige Drei-Zimmer-Wohnung mit 85 Quadratmetern erwirbt und diese mit nur 7.000 Euro Budget und in gerade mal sechs Wochen in kompletter Eigenleistung auf Hochglanz trimmen will. Erklärtes Ziel ist es, mit der Renovierung einen Gewinn von 100.000 Euro einzufahren.

Auf dem Vorabend-Sendeplatz im ZDF lösen "Die Immo-Helden" indes das "Duell der Gartenprofis" ab, das zuletzt regelmäßig zweistellige Marktanteile beim Gesamtpublikum verzeichnete. Hinter dem Neustart steht die Produktionsfirma MoveMe.