In der vergangenen Woche haben in den Kölner MMC Studios die Dreharbeiten für eine neue Quizshow mit dem Titel "Yes or No Games" begonnen, die Prime Video im kommenden Winter ausstrahlen will. Als Moderator fungiert Steven Gätjen, der für den Streamingdienst zuletzt schon "Licht aus!" präsentierte.

Bei "Yes or No Games" handelt es sich um eine Eigenentwicklung von ITV Studios Germany im Zusammenarbeit mit Amazon Studios Germany. Das Showkonzept stammt von ITV Studios Netherlands mit kollaborativer Unterstützung durch ITV Studios Creative Network. Als Executive Producer der neuen Show zeichnet Mike Timmermann verantwortlich, als Producer fungiert Anna Heymer. Die Regie übernimmt Ladislaus Kiraly.

Besondere Aufmerksamkeit erhofft sich Prime Video nicht zuletzt durch den technischen Aspekt, der der neuen Show zugrunde liegt. Es handelt sich dabei nämlich nach Angaben des Streamers um das das erste mit einem Virtual-Production-System hergestellte Quiz-Game-Format. Für virtuelle Set-Design arbeitete die Produktion mit Gravity, Hyperbowl und NSYNK zusammen. So stammt das Set-Design verantwortet Florian Wieder, während Falk Rosenthal, Kreativdirektor und Gründer von Gravity für spektakuläre Screendesigns sorgen soll. Er war schon für das Screendesign beim Eurovision Song Contest sowie beim NHL Draft im The Sphere in Las Vegas verantwortlich war. Ein weiterer kreativer Kopf hinter der visuellen Umsetzung ist Eno Henze, Kreativdirektor und Gründer der Studios NSYNK und Hyperbowl.

Die Show spielt in einem Cube, der aus vier Meter hohen LED-Wänden besteht, die die 12x12 Meter große virtuelle Spielfläche in virtuelle Welten verwandeln - gespielt wird etwa auf dem Mond, in einer Blutbahn oder im alten Rom. Erzeugt werden die Welten, in denen die insgesamt 160 Kandidatinnen und Kandidaten die Fragen beantworten müssen, allesamt durch eine Kombination aus Augmented und Virtual Reality erzeugt. Am Ende jeder Runde wird eine Frage gestellt, die nur mit "Yes" oder "No" zu beantworten ist. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt 100.000 Euro.