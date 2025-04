Ende Mai feiert "taff" sein 30-jähriges Jubiläum - doch schon einige Wochen zuvor gibt's von ProSieben ein Geschenk. Wie jetzt bekannt wurde, wird "taff" ab dem 28. April zwei Wochen lang mit 20 Minuten zusätzlicher Sendezeit zu sehen sein. Das Magazin, das weiterhin um 17:00 Uhr beginnt, dauert damit also vorübergehend 80 Minuten. Die Nachrichtensendung "Newstime", die sonst um 18:00 Uhr läuft, beginnt während dieser Zeit erst um 18:20 Uhr und dauert dann sogar rund 20 Minuten.

"'taff' ist für mich ein Herzstück von ProSieben. Der Sendung gelingt es, seit drei Jahrzehnten den Zeitgeist zu treffen und unser Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Information und Unterhaltung zu begeistern", sagte ProSieben-Senderchef Hannes Hiller.

Durch die Verlängerung von "taff" spart sich ProSieben im Gegenzug ab Ende des Monats täglich eine "Simpsons"-Folge. Los geht es in den beiden Wochen erst um 18:40 Uhr. Die US-Zeichentrickserie ist ein echter Dauerbrenner und seit vielen Jahren Teil des Vorabendprogramms, musste zuletzt aber kontinuierlich sinkende Quoten hinnehmen. In diesem Jahr erreichten die Wiederholungen im Schnitt kaum mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie weniger als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Für einen Impuls sorgten jüngst einige Erstausstrahlungen, die ProSieben erstmals seit langer Zeit wieder am Vorabend sendete.

"taff" ist unterdessen mit rund zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich erfolgreicher als die "Simpsons" unterwegs, wenngleich auch das Boulevardmagazin in den vergangenen Jahren erkennbar Federn lassen musste. Gut möglich also, dass die Verlängerung der Sendezeit im Erfolgsfall dauerhaft zum Tragen kommen wird.