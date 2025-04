am 09.04.2025 - 12:10 Uhr

Es ist einer der aufsehenerregendsten Wechsel zwischen Unterföhring und Köln gewesen: Vor ziemlich genau einem Jahr wurde bekannt, dass Carsten Schwecke, damals seit wenigen Monaten als Vermarktungschef bei ProSiebenSat.1 im Amt, seine Zelte im Süden schon wieder abbricht und zur Konkurrenz nach Köln wechselt. Nun hat es lange gedauert, bis er seine Stelle bei RTL Deutschland auch tatsächlich antreten konnte. Doch Schwecke ist seit dem 1. April in Amt und Würden, als Chief Commercial, Technology & Data Officer sitzt er auch in der Geschäftsführung von RTL Deutschland.

Darüber hinaus ersetzt er jetzt auch bei der AGF Videoforschung seinen Vorgänger Matthias Dang. So wurde Schwecke in den Aufsichtsrat der AGF berufen, darüber hinaus wird er RTL auch in der Gesellschafterversammlung der AGF vertreten. Dang hat sein Mandat zu Ende März niedergelegt.

Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF, sagt: "Wir freuen uns sehr, Carsten Schwecke im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der AGF willkommen zu heißen. Mit seiner tiefgehenden Branchenexpertise und seinem umfassenden Marktverständnis wird er wertvolle Impulse für die AGF setzen." Gleichzeitig bedankte sich Niederauer-Kopf bei Matthias Dang für die "stets vertrauensvolle und bereichernde Zusammenarbeit".

Carsten Schwecke, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland: "Die AGF Videoforschung ist und bleibt die zentrale Messinstanz für Bewegtbildnutzung in Deutschland. Es ist die Aufgabe der AGF, verlässliche und vergleichbare Leistungswerte für alle Bewegtbild- und Digitalangebote zu entwickeln. Ich freue mich als Mitglied von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, gemeinsam mit den Marktpartnern die Weichen für zukunftssichere Standards und Strategien zu setzen."