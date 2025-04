am 09.04.2025 - 17:28 Uhr

Die Zeit-Verlagsgruppe hat angekündigt, "Die Zeit" und "Zeit Online" weiter miteinander zu vereinen. Ab dem 1. Juli wird somit auch das Online-Angebot auf den Namen "Die Zeit" hören. Die Wochenzeitung, die Website sowie sämtliche Audio-, Video- und Social Media-Angebote erscheinen damit fortan unter einem einheitlichen Markendach.

Im Zuge dessen soll es künftig zwei Chefredakteure der "Zeit" geben - nämlich Giovanni di Lorenzo und Jochen Wegner, die in Sachen Strategie, Personal, Budget und Organisation für Print wie Online gleichberechtigt sein sollen. Als "Vorsitzender der Chefredaktionen des Zeit Verlages“ soll di Lorenzo allerdings für die publizistischen Leitlinien des gesamten Hauses zuständig bleiben, teilte der Verlag mit. Auch die bisherigen Chefredaktionen von "Zeit" und "Zeit Online" sollen zusammengeführt werden.



Geplant ist außerden, die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts weiter auszubauen. So sollen in einem ersten Schritt drei Ressorts, die sowohl Print als auch Online existieren, zusammengeführt werden. Dabei handelt es sich um Feuilleton (Print) und Kultur (Online), "Zeit-Magazin" Print und Online sowie die beiden Bildredaktionen. "Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Print und Online sind wir heute stärker denn je", sagte Rainer Esser, CEO der Zeit-Verlagsgruppe.