am 10.04.2025 - 10:20 Uhr

Julia Leischik meldet sich schon bald zurück im Programm von Sat.1. Der Sender hat nun angekündigt, dass die neue Staffel von "Bitte melde dich" ab dem 27. April zu sehen sein wird. Die Ausgaben sind dann wie gehabt am Sonntagvorabend zwischen 18:55 und 19:55 Uhr zu sehen. Erneut begibt sich Leischik in dem Format auf die Suche nach vermissten Menschen rund um den Globus.

Zum Staffelstart geht es um die Geschwister Denise und Philipp, die sich selbst erst vor drei Jahren gefunden haben. Sie wollen jetzt auch ihre Schwester Laura-Ann in den Kreis der Familie aufnehmen. Die beiden haben aber nichts weiter als ein altes Kinderfoto der vermissten Schwester.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ist auch zuletzt noch ein großer Erfolg für Sat.1 gewesen, das Format sorgte regelmäßig für kräftige Einschaltimpulse am Sonntagvorabend. Die Herbst-Staffel 2024 kam auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten auf mehr als 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum war zweistellig und bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mehr als 8 Prozent gemessen. Aktuell setzt Sat.1 am Sonntagvorabend auf "The Biggest Loser", das nun schon seit einiger Zeit aber nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Aktuell schalten nur etwas mehr als eine Million Menschen pro Folge ein.

Am 27. April setzt übrigens auch Kabel Eins auf ein neues Format, allerdings zur Primetime. In der Rankingshow "Die größten Geheimnisse der Welt" sollen in jeder Folge zehn "verblüffende Geheimnisse" enthüllt werden, sei es von geheimnisvollen Orten oder spektakulären Bauwerken und historischen Wendungen. Prominente kommentieren die TV-Bilder vor einem Green Screen, zum Auftakt mit dabei sind Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Anastastia Zampounidis und Reiseinfluencerin Mareen Schauder.