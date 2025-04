Eigentlich hatte RTL+ den Start der sechsten Staffel von "Ex on the Beach" für den 28. April angekündigt. Nun lässt der Streamingdienst die Fans der Dating-Realityshow allerdings noch eine weitere Woche warten. Via Social Media wurde jetzt ein neuer Starttermin angekündigt: Los geht es demnach nun erst am 5. Mai.

Auf DWDL-Nachfrage bestätigte ein RTL-Sprecher am Freitag den verschobenen Staffel-Auftakt und führte "programmstrategische Gründe" für die Entscheidung an. Es gibt für Anhänger von "Ex on the Beach" allerdings auch eine gute Nachricht: Erstmals wird RTL+ die Show nämlich in Doppelfolgen zeigen, wie es sich die Fans "schon lange gewünscht" hätten.

Nicht die einzige Neuerung: In den 18 Folgen der neuen Staffel nehmen erstmals auch Paare teil und müssen sich Ex-Partnern stellen. Daneben verspricht RTL+ einmal mehr "flirtwillige Singles" an, die auf "ihre verflossenen Liebschaften, große Gefühle und alte Dramen" treffen. Produziert wird "Ex on the Beach" von RTL Studios.

Neuer "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei

Insgesamt 22 Promis lassen sich auf den "Kampf der Realitystars" ein, darunter Schauspieler Martin Semmelrogge, Ex-Fußballprofi Ailton und Reality-Urgestein Frank Fussbroich. Neu ist, dass das Format erstmals von Arabella Kiesbauer moderiert wird. Sie tritt in der von Banijay Productions Germany produzierten Realityshow bekanntlich die Nachfolge von Cathy Hummels an (DWDL berichtete).