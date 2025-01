Mehr als 30 Jahre ist es inzwischen her, dass Arabella Kiesbauer mit ihrer täglichen ProSieben-Talkshow für Aufsehen sorgte. Und während es im deutschen Fernsehen um sie zuletzt ruhiger geworden ist, so ist die 55-Jährige in ihrem Heimatland Österreich nach wie vor regelmäßig on air - seit vielen Jahren als Moderatorin der ATV-Version von "Bauer sucht Frau". Nun steht jedoch hierzulande ein überraschendes Comeback von Arabella Kiesbauer bevor: Für RTLzwei wird sie in diesem Jahr die Moderation von "Kampf der Realitystars" übernehmen, wie der Privatsender bestätigte. Sie folgt damit auf Cathy Hummels, die 2024 ihren Abschied von der Realityshow angekündigt hatte (DWDL.de berichtete).

"Es ist ein großartiges Gefühl, wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren", sagte Kiesbauer. "Deutschland war für mich immer etwas Besonderes, hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt – während meiner Talkshow 'Arabella' und zahlreichen anderen Projekten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTLzwei und kann es kaum erwarten, am Starstrand von Thailand die Kandidatinnen und Kandidaten zu begrüßen."

© RTLzwei Arabella Kiesbauer und Malte Kruber

Bleibt noch die Frage, wie wichtig die Besetzung der Moderation eigentlich für den Erfolg der Show ist, die ja vorwiegend von den Realitystars lebt? "Obwohl es im Genre Reality auch Formate und Erzählformen ohne Host gibt, setzen wir beim 'Kampf der Realitystars' mit über 20 Prominenten gerne auf eine erfahrene Moderation", so Malte Kruber zu DWDL.de. "Arabella Kiesbauer ist dafür die ideale Besetzung, denn sie kann unseren Prominenten auf den Zahn fühlen, spannende Inhalte rauskitzeln und das, was in der Reality passiert, im Dialog mit ihnen klar einordnen und zusammenfassen."