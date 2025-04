am 11.04.2025 - 11:18 Uhr

Zum 47. Mal sind in Hamburg die Jupier Awards verliehen worden. Der Publikumspreis von "TV Spielfilm" und "Cinema" ehrt Schauspielerinnen und Schauspieler gleichermaßen wie Serien- und Filmproduktionen im In- und Ausland. Als großer Abräumer ging in diesem Jahr die von UFA Fiction für Prime Video produzierte Serie "Maxton Hall" hervor, die gleich drei Preise abräumte.

Neben der Auszeichnung als beste Serie National, wurden auch die beiden Hauptdarsteller Harriett Herbig-Matten und Damian Hardung mit dem Jupiter Award geehrt. Hardung hatte den Preis schon einmal vor neun Jahren gewonnen - damals war es der Vox-Hit "Club der roten Bänder", der als "Beste Serie National" ausgezeichnet wurde. Während die beiden Serienstars den Jupiter Award wegen aktueller Dreharbeiten nicht nach Hamburg kommen konnten, nahmen die Regisseure Martin Schreier und Tarek Röhlinger, Drehbuchautorin Daphne Ferraro, Darstellerin Andrea Guo und UFA-Produzentin Ceylan Yildirim die Trophäe entgegen.

Als beste interationale Serie wurde derweil "The Bear" gewählt, das hierzulande bei Disney+ abrufbar ist. Erstmals vergab die "TV Spielfilm"- und "Cinema"-Redaktion zusätzlich den "Tatort Legendenpreis" für Axel Milbergs Verdienste um den Kieler "Tatort".

Alle Preisträger im Überblick