am 11.04.2025 - 14:52 Uhr

Der BR hat am Freitag nicht nur eine zweite Staffel von "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" angekündigt, sondern auch eine Ausweitung des Formats. Die erste Staffel, die der Sender im vergangenen Jahr zeigte, enthielt sechs Folgen. In diesem Sommer wird man die Schlagzahl auf acht Ausgaben erhöhen. Das Format meldet sich demnach am 5. Juni beim Sender zurück.

Im BR Fernsehen ist das Comedy-Format immer donnerstags ab 22 Uhr zu sehen. Am 19. Juni entfällt die Ausstrahlung wegen Fronleichnam. In der ARD-Mediathek gibt es die acht neuen Folgen in zwei Schwüngen: Die Ausgaben eins bis vier stehen ab dem 5. Juni zum Abruf bereit, die weiteren Folgen gibt’s ab dem 26. Juni.

Auch in der zweiten Staffel seines Formats begrüßt Michael Mittermeier im "Lucky Punch Comedy Club" Stars der Comedy-Szene sowie aufstrebende Nachwuchstalente. Angekündigt hat der BR bereits Auftritte von unter anderem Teresa Reichl, Johann König, Özcan Cosar, Eva Karl Faltermeier, Simon Stäblein, Matilde Keizer, Fabian Lampert und Tony Bauer. In der Auftaktfolge zur zweiten Staffel ist unter anderem Komiker und Moderator Torsten Sträter zu Gast.

"Wir sind sehr glücklich, dass unser junges Comedyformat nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr nun in die 2. Staffel geht und das sogar mit zwei Folgen mehr als 2024. Der Club in München ist für viele junge Comedians eine feste Größe geworden. Aber auch viele bekannte Comedians finden regelmäßig den Weg zu uns in den Gasteig. Daher bin ich stolz, dass wir neben den talentierten Newcomern für die neuen Folgen auch viele große Namen gewinnen konnten", sagt Michael Mittermeier. Produziert wird "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" von der yo man ! media productions GmbH.

Zuletzt hatte der BR unter anderem seine Kabarett-Sendung "Vereinsheim Schwabing" nach mehr als 170 Ausgaben eingestellt. Der Sender begründete das mit zu niedrigen Zuschauerzahlen - und verwies auch auf das Mittermeier-Format. Und auch jetzt betont der Sender noch einmal, dass man mit dem Format vor allem jungen Talenten in der Stand-up-Szene die Möglichkeit gebe, ein großes Publikum zu erreichen.