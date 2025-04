Als Gerrit Derkowksi, langjähriger Moderator des "Schleswig-Holstein-Magazins", vor wenigen Wochen via LinkedIn nach 27 Jahren seinen Abschied vom NDR ankündigte, erklärte er, er werde "den wunderbaren Beruf und die tollen Kolleginnen und Kollegen vermissen", freue sich aber zugleich darauf, "mit Mitte 50 nochmal etwas zu wagen". Der Vertrag mit dem NDR werde "freundschaftlich und ohne jeglichen Streit" etwas früher aufgelöst, "weil ich ein spannendes Projekt in Angriff nehmen darf".

Was damals noch etwas ominös klang, ist nun kein Geheimnis mehr: Derkowski wird für die CDU als Oberbürgermeisterkandidat in Kiel antreten. Einen entsprechenden Vorschlag hat der Kreisvorstand der Partei unterbreitet. Nun liegt es an der Kreispartei, über den Vorschlag zu entscheiden. Der 55-Jährige ist parteilos und will die Nachfolge von Amtsinhaber Ulf Kämpfer (SPD) antreten, dessen Amtszeit im kommenden Jahr endet.

Neben dem "Schleswig-Holstein-Magazin" gehörte Gerrit Derkowski auch viele Jahre lang zum Moderation des Nachrichtensenders Tagesschau24. Auf LinkedIn erklärte er jüngst, man müsse "vielleicht doch zu der Erkenntnis kommen, dass es nun langsam auch mal gut ist mit der Moderiererei".