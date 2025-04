Erst wenige Wochen ist es her, dass bei Prime Video das Influencer-Format "Mission Unknown: Atlantik" zu sehen war, das Jens "Knossi" Knossalla und weitere Promis beim herausfordernden Segel-Wettbewerb über den Atlantik begleitet. Nun steht schon das nächste Knossi-Format an - diesmal bei Joyn.

Dessen Titel - "Deep Down - Die Vergrabenen" - beschreibt ganz gut, worum es geht: Knossalla und fünf weitere Online-Stars lassen sich für 100 Stunden lebendig begraben - und müssen allein, in völliger Isolation, klarkommen. Neben Knossalla lassen sich auch Sascha Huber, Fibii, Willi Whey, Lewinray und Ronny Berger auf das Experiment ein, bei dem sie lediglich eine Ration Wasser und einen einzigen selbstgewählten Gegenstand erhalten.

Joyn startet mit "Deep Down" am 4. Mai mit einer Doppelfolge, danach geht es jeweils mittwochs und sonntags weiter. Zu sehen ist das von i&u TV in Zusammenarbeit mit Moyn Media produzierte Format aber auch auf den YouTube-Kanälen von Knossi und Sascha Huber: Dort werden die insgesamt 16 Folgen ab dem 14. Mai ebenfalls jeweils mittwochs und sonntags veröffentlicht.

"Jeder hat schon einmal darüber nachgedacht. Jeder kennt diese Urangst", sagt Jens Knossalla. "Wie ist es, in einer kleinen Kiste unter der Erde zu sein und zu hören, wie sie über einem zugeschaufelt wird?" Und Extremsportler Sascha Huber ergänzt: "Dieses Mal haben wir echt übertrieben. Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, was du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben."

Produzent von "Deep Down" ist i&u-Geschäftsführer Christian Meinberger, als Executive Producer fungieren Philip Grabow und Henrik Wittmann.