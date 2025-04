Joyn hat einen Starttermin für die neue Show "Most Wanted - Wer entkommt?" bekanntgegeben, dabei handelt es sich um die Adaption eines niederländischen Originals, das dort beim Streamingdienst Videoland im letzten Herbst erfolgreich lief und mittlerweile um eine zweite Staffel verlängert wurde. Zuvor gab es Vorläufer auch schon auf YouTube und im klassischen TV. Die Folgen der deutschen Version sind demnach ab dem 14. Mai immer mittwochs bei Joyn zu sehen.

In dem Format brechen 15 Prominente aus einem fiktiven Gefängnis aus und müssen anschließend fünf Tage lang auf freiem Fuß bleiben. Wer genau zu den Flüchtigen gehört, hat Joyn noch nicht verraten. Fest steht nun aber immerhin schon mal, dass das Team der sogenannten "Hunter" aus Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin besteht. Sie sollen die Flucht der Promis verhindern, dazu kombinieren sie in ihrer mobilen Einsatzzentrale verschiedene Informationen und Hinweise.

Gedreht wird "Most Wanted" vom 30. April bis 4. Mai irgendwo in Deutschland. Der Clou: Während der Drehzeit kann potenziell jeder zum Komplizen und Zeugen werden. Entweder, indem er die Flüchtigen mit Geld, einer Mitfahrgelegenheit oder einem Schlafplatz unterstützt, oder indem er in der Joyn-App, über Telefon oder die sozialen Netzwerke Hinweise an die Hunter gibt. Produziert wird das Format von Cheerio Entertainment. Das Programm wurde entwickelt von Signal.Stream und von Talpa Studios lizenziert.

Wer nicht bis Mitte Mai auf die Ausstrahlung von "Most Wanted" warten will, kann übrigens schon heute auf YouTube ein recht ähnlich gelagertes Format sehen: "Manhunt". Auch das ist eine Adventure-Reality-Show, in der verschiedene Persönlichkeiten auf der Flucht sind, während sie von einer Taskforce gesucht werden. Zwei Staffeln von "Manhunt" sind bereits auf YouTube erschienen, gedreht wurde in Wien und Bangkok.