Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser hören beim "Tatort" auf. Wie der ORF am Montag mitteilte, werden bis Ende 2026 noch vier Folgen mit dem beliebten Duo zu sehen sein, ehe sie auf eigenen Wunsch hin Schluss machen. 1999 ermittelte Krassnitzer erstmals als Moritz Eisner und war seither in 59 Fällen zu sehen, ab 2011 kam Adele Neuhauser in der Rolle der Kommissarin Bibi Fellner in bislang 34 gemeinsamen Fällen hinzu.

"Es war ein sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz", sagte Harald Krassnitzer. "Jetzt ist es der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr! Und es ist ein sehr gutes Gefühl, das alles noch selbstbestimmt entscheiden zu können. Also loslassen und aufbrechen in den nächsten Lebenszyklus." Ähnlich sieht es auch Adele Neuhauser: "Nach 15 Jahren finde ich, es ist Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen", erklärte die Schauspielerin. "Die Jahre sind wie im Flug vergangen und Harry Krassnitzer und ich haben viele spannende und, wie ich meine, auch herausragende 'Tatort'-Folgen gedreht. Es war eine symbiotische und zutiefst freundschaftliche Zusammenarbeit mit Harry und ich möchte keine Sekunde davon missen. Aber wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer."

Beim ORF fällt der Abschied indes schwer. "Harald und Adele, ihr habt dem 'Tatort' eine Seele gegeben und uns unzählige unvergessliche Momente geschenkt", sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. "Eure Chemie und euer Zusammenspiel waren einzigartig und haben jede Folge zu einem emotionalen und packenden Erlebnis gemacht. Eure Figuren waren Menschen mit Ecken und Kanten, die wir über die Jahre liebgewonnen haben. Eure Hingabe, euer Talent und eure Authentizität haben den Wiener 'Tatort' zu dem gemacht, was er heute ist – ein fester Bestandteil unserer Fernsehlandschaft und ein Stück österreichische Fernsehgeschichte."