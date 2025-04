Das ZDF hat verraten, wann eine Dokumentation zu sehen sein wird, in der Fußballprofi Mats Hummels im Mittelpunkt stehen wird. Der Film mit dem Titel "Hummels - La Finale. Mit Tommi Schmitt" wird demnach am Samstag, den 24. Mai, ab 22:45 Uhr beim Sender gezeigt. Der Sendeplatz ist allerdings besser, als es auf den ersten Blick aussieht. In der Primetime wird im ZDF das DFB-Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart zu sehen sein.

In Mainz hofft man also, dass möglichst viele Fußballfans nach dem Spiel dranbleiben - und sich die Doku über Hummels ansehen. Und wie der Titel der Doku schon verrät, spielt auch Tommi Schmitt eine nicht unwesentliche Rolle darin. Der Moderator und Podcaster hat Hummels während seiner Zeit in Rom begleitet, 2024 wechselte er bekanntlich zur AS Rom - es war die erste Auslandsstation des Weltmeisters und wird womöglich auch die letzte seiner Karriere sein.

Hummels gab erst vor einigen Tagen sein Karriereende bekannt, im Sommer soll demnach Schluss sein. Zuletzt brachte die "Bild" jedoch ein kurzzeitiges Comeback bei Borussia Dortmund ins Spiel - womöglich auch nur für die Zeit der Klub-WM, die im Sommer ausgetragen wird. In Rom hat Hummels jedenfalls einen Wandel erlebt: Vom Bankdrücker zur Stammkraft, vom Eigentor-Schützen zum gefeierten Helden in der Nachspielzeit.

In "sehr persönlichen Gesprächen" soll Hummels mit Schmitt über seine Zeit in Rom gesprochen haben, so jedenfalls die Ankündigung des ZDF. Zu Wort kommen in der Doku auch ehemalige Wegbegleiter des Fußballprofis, beispielsweise Joachim Löw, Felix Magath, Hermann Gerland, Jürgen Klopp und Vater Hermann Hummels. Die Regie der Doku haben Christian Twente und Leonard Claus übernommen.