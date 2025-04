am 15.04.2025 - 09:29 Uhr

Romy Hiller wird demnächst regelmäßig bei der "Tagesschau" um 20 Uhr im Einsatz sein, sie stößt zum Team der Sprecherinnen und Sprecher hinzu. Das hat der für ARD-aktuell zuständige NDR am Dienstag bekanntgegeben. Hiller ergänzt das Team um Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia Sen, Constantin Schreiber und Thorsten Schröder. Gleichzeitig ist sie so etwas wie die indirekte Nachfolge von Judith Rakers, die die "Tagesschau" schon im Januar 2024 verlassen hatte, auf eine Nachbesetzung verzichtete die ARD damals.

Ihren ersten Einsatz bei der 20-Uhr-"Tagesschau" hat Romy Hiller nach aktuellen Planungen am 14. Juni. Bereits seit 2018 ist die Journalistin im Team von ARD-aktuell, dort ist sie regelmäßig als Moderatorin für tagesschau24, die Nachtausgaben sowie die 9-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" im Einsatz.

Zu ihrem neuen Job sagt Romy Hiller: "Ich bin mit dem abendlichen Gong aufgewachsen - die ‘Tagesschau’ gehörte in meiner Familie zum Abendprogramm einfach dazu. Für viele, mich eingeschlossen, ist sie der Inbegriff für seriösen, verlässlichen Journalismus. Täglich arbeiten so viele Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland mit großer Sorgfalt daran - das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit präsentieren zu dürfen, ist für mich eine große Ehre."

Und Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, ergänzt: "Romy Hiller hat in zahlreichen Breaking-News-Situationen beim ARD Nachrichtenkanal tagesschau24 ihre hervorragenden Fähigkeiten als Moderatorin unter Beweis gestellt. Die 20 Uhr-Ausgabe der ‘Tagesschau’ entwickeln wir konstant weiter und ich freue mich, dass mit Romy Hiller eine erfahrene Journalistin das Team verstärkt."

Romy Hiller startete ihre Karriere bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern, 2005 wechselte sie zu RTL Nord und absolvierte dort ein Volontariat. Bis 2019 arbeitete Hiller als Autorin und Korrespondentin für "RTL Aktuell" und ntv aus Norddeutschland sowie als Moderatorin für das Regionalprogramm "RTL Nord". 2018 begann ihre Tätigkeit für den NDR, zunächst als Moderatorin für das Ressort "Wirtschaft" bei tagesschau24 sowie als Autorin für die Wirtschaftsredaktion. Seit Dezember 2020 moderiert sie bei tagesschau24 und spricht auch Nachtausgaben sowie die 9-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau". Seit 2021 ist sie darüber hinaus Teil des Moderationsteams von NDR Info im NDR Fernsehen.