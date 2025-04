Eigentlich war für den 14. Mai eine neue Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million" angekündigt, doch kurzerhand haben es sich RTL und Stefan Raab offenbar noch einmal anders überlegt. Für besagten Abend hat der Privatsender jetzt ein Special mit Stefan Raab rund um den Eurovision Song Contest angekündigt.

Am Tag zwischen beiden Halbfinals und drei Tage vor dem Finale wird RTL um 20:15 Uhr "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" senden. Die Sendung, die namentlich an den Vorentscheid anknüpft, der zum überwiegenden Teil ebenfalls bei RTL zu sehen war, soll Raabs diesjährige ESC-Schützlinge Abor & Tynna "auf den letzten Metern vor dem großen Auftritt" begleiten. Gezeigt wird das Duo, das mit seinem Song "Baller" für Deutschland beim ESC antritt, bei den Proben, aber auch Backstage sowie "in ganz persönlichen Momenten", wie es heißt.

Zusammen mit prominenten Gästen will Stefan Raab auf die Musikshow einstimmen. Wer genau zu Gast sein wird, ließ RTL allerdings zunächst offen. Produziert wird "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" von Raab Entertainment.

Und auch schon in der kommenden Woche gibt es mit Blick auf "Du gewinnst hier nicht die Million" eine Veränderung. Weil RTL ab Ostersonntag an fünf Abenden in Folge die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" zeigen wird, wird die Raab-Show am 23. April nicht im linearen Programm zu sehen sein. Eine neue Folge gibt es trotzdem, wie eine RTL-Sprecherin auf DWDL-Nachfrage bestätigte - sie ist jedoch zunächst ausschließlich bei RTL+ zu sehen. Bei RTL läuft sie hingegen nur auf dem sonstigen Wiederholungs-Sendeplatz am Samstag, den 26. April um 23:15 Uhr. Ab dem 30. April geht's schließlich auf dem regulären Sendeplatz weiter.