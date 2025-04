Das Erste wird an Pfingsten eine zweiteilige Reise-Doku mit Dieter Nuhr ausstrahlen. "Nuhr unterwegs", so der Titel, läuft am Pfingstsonntag, den 8. Juni um 19:15 Uhr, sowie einen Tag später ebenfalls zu dieser Zeit. In der Sendung will Nuhr das Publikum mit auf seine eigenen Reisen nehmen. Versprochen wird "ein humorvoller und zugleich erhellender Trip rund um den Globus".

Weiter heißt es in der Beschreibung der Sendung: "Mit feinem Witz und einer ordentlichen Portion Selbstironie zeigt er private Bilder vom jungen Dieter Nuhr und bringt uns Kulturen, Missverständnisse und Absurditäten des Alltags nahe. Dabei sollen persönliche Anekdoten mit gesellschaftlichen Beobachtungen und philosophischen Gedankenspielen verbunden werden.

Unterdessen bekommt Dieter Nuhr auch schon in der Woche zuvor einen zusätzlichen Sendeplatz: Am Samstag, den 31. Mai wiederholt Das Erste um 19:05 Uhr nämlich die Satireshow "Nuhr im Ersten" - ein ungewöhnlicher Sendeplatz, der nur möglich wird, weil zu diesem Zeitpunkt die "Sportschau" pausiert. Eine Woche später gibt es zur gleichen Zeit die Wiederholung von "extra 3" zu sehen.

Im Vorfeld der Satire-Schiene läuft ab Ende Mai samstags um 18:15 Uhr zunächst der "Quizduell-Olymp", der sonst eigentlich nur freitags im Vorabendprogramm zu sehen ist. Auch hierbei handelt es sich übrigens nur um Wiederholungen. Allerdings ist der Sender offensichtlich gewillt, einen Teil des "Sportschau"-Publikums anzusprechen, denn in den beiden jetzt angekündigten Ausgaben sind die Ex-Fußballer Nils Petersen und Patrick Helmes sowie die "Sportschau"-Moderatoren Lea Wagner und Tom Bartels zu Gast.