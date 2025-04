Netflix hat im ersten Quartal 2025 sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich steigern können. Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent auf 10,5 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsgewinn stieg dadurch sogar um 24 Prozent auf 2,89 Milliarden Dollar. Mit den Zahlen konnte Netflix die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Mit Blick auf das erste Quartal 2025 war vor allem die britische Serie "Adolescence", die es nach Angaben von Netflix auf bislang 124 Millionen Views brachte und damit im Allzeit-Ranking des Dienstes inzwischen Platz drei unter den erfolgreichsten englischsprachigen Serien belegt, ein Treiber des Wachstums. Daneben sorgte aber auchdie neue Staffel von "The Night Agent" sowie der Spielfilm "Back in Action" mit Cameron Diaz and Jamie Foxx für hohe Abrufzahlen. Der mexikanische Film "Counterattack wiederum zählt laut Netflix zu den erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Produktionen der Unternehmensgeschichte.

Zufrieden ist Netflix offenbar auch mit der Entwicklung der Wrestlingshow "WWE Raw", die man seit Jahresbeginn zeigt. Sie ist demnach in 29 verschiedenen Ländern in den wöchentlichen Top 10 vertreten und hat sich seit ihrem Start jede Woche auch in den globalen wöchentlichen Top 10 gehalten, obwohl "WWE Raw" nicht in allen Märkten zur Verfügung steht.

Trotz des guten Starts ins Jahr bleibt Netflix mit Blick auf die Zukunft eher zurückhaltend und ließ seine Prognosen unverändert. Zur Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten machte Netflix unterdessen erstmals keine Angaben. Zuletzt hatte der Streamer Ende 2024 mehr als 300 Millionen Kunden vermeldet.