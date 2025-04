Im Mai starten gleich zwei große Reality-Formate bei Joyn: In "Match my Ex" (ab 1. Mai) geht es um Ex-Paare, die sich gegenseitig verkuppeln sollen. Im Gegensatz dazu ist "Most Wanted" (ab 14. Mai) mehr eine Adventure-Reality, in der sich 15 Promis auf die Flucht vor sogenannten "Huntern" begeben. Nun ist klar, dass beide Formate kurz nach ihrer Premiere bei Joyn auch eine lineare Ausstrahlung bei ProSieben erfahren.

"Most Wanted" macht dabei den Anfang und ist ab dem 14. Mai immer am späten Abend zu sehen, los geht’s zum Auftakt im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 23 Uhr. "Match my Ex" startet einen Tag später und ist ebenfalls am späten Abend zu sehen, in diesem Fall immer donnerstags nach "Germany’s Next Topmodel".

Darüber hinaus stehen nun auch die ersten fünf Promis fest, die bei "Most Wanted" mitmachen werden. Mit dabei sind demnach Musiker Gabriel Kelly, Influencer "Affe auf Bike", die YouTuber C-Bas und Christo Manazidis sowie Ex-"Bachelor" Paul Jahnke. Vor allem für Gabriel Kelly dürfte das Format eine interessante Erfahrung werden, gejagt wird er nämlich von seinem Onkel Joey Kelly - der gehört ebenso zum Team der Hunter wie Max Schradin und Otto Bulletproof.

Kabel Eins hat darüber hinaus jetzt die Rückkehr von Frank Rosin angekündigt. "Rosins Restaurants" ist demnach ab dem 15. Mai wie gehabt immer donnerstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen, insgesamt vier Ausgaben sind bis einschließlich dem 12. Juni eingeplant. Unterbrochen werden die Erstausstrahlungen durch eine Feiertagsprogrammierung am 29. Mai (Christi Himmelfahrt).

Sat.1 Gold hat derweil ein Comeback des Formats "Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!" in Aussicht gestellt. Das ist insofern überraschend, als dass die erste Staffel vor rund fünf Jahren gelaufen ist. Ab dem 8. Mai meldet sich der aus verschiedenen Formaten bekannte Doc Dreesen also wieder aus Afrika, zu sehen gibt es das Format donnerstags ab 20:15 Uhr.