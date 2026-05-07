Die Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD-Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" müssen sich in diesem Jahr auf eine besonders ausgiebige Sommerpause einstellen. Die vorerst letzte Folge der beiden Serien ist jeweils am 12. Juni zu sehen, in den Wochen danach übernehmen vor allem ältere Filme die Sendeplätze, auf denen die Serien bislang laufen. Auch "Elefant, Tiger & Co." pausiert ab diesem Tag.

Ein Wiedersehen mit den Telenovelas gibt es schließlich am 24. August, das hat eine Sprecherin des Ersten gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Serienpause dauert also zehn Wochen, das ist nochmal eine Woche mehr als im vergangenen Jahr. Programmlich steht ohnehin die Fußball-WM im Mittelpunkt des Sommers, nachmittags wird diese aufgrund der Zeitverschiebung zu den USA, Kanada und Mexiko aber nicht zu sehen sein.

Sportlich wird es im Nachmittagsprogramm des Ersten aber auch im Sommer, so überträgt der Sender zwischen dem 4. und 26. Juli wieder die Tour de France - diese überschneidet sich teilweise mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Tour ist darüber hinaus auch wieder bei Eurosport zu sehen. Ab 2027 teilt sich Das Erste die Übertragung der Etappen mit dem ZDF (DWDL.de berichtete).

Doch zurück zu den Sommerpausen, die gibt es in diesem Jahr nämlich auch wieder bei den verschiedenen Polit-Talks. So hat Caren Miosga ihre letzte Sendung vor dem Sommer am 7. Juni, ihr Comeback ist aktuell für den 23. August geplant. "Hart aber fair" läuft bereits am 1. Juni zuletzt, dann mit einer Spezial-Ausgabe rund ums Thema Dialog (DWDL.de berichtete). Louis Klamroth kehrt im September zurück ins Programm, ein genaues Datum gibt es aktuell noch nicht. Sandra Maischberger verabschiedet sich derweil am 10. Juni und kehrt am 11. August zurück. Sollte es während der Sommerpause aktuelle Ereignisse geben, würden die Redaktionen "flexibel reagieren", heißt es vom Sender.