am 24.04.2025 - 13:44 Uhr

Rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medien wollen am kommenden Samstag bei der Beisetzung von Papst Franziskus mit dabei sein und haben versucht, sich dafür zu akkreditieren. Das zeigt schon, wie groß das öffentliche Interesse an der Bestattung des Oberhauptes der katholischen Kirche ist. Angekündigt haben sich auch etliche hochrangige Staatsgäste, Donald Trump etwa will ebenso kommen wie Olaf Scholz.

Die Beisetzung wird weltweit zu sehen sein - und auch in Deutschland haben zahlreiche Sender eine Übertragung angekündigt. RTL und ntv tun sich dafür mal wieder zusammen und fahren ab 9:30 Uhr die gemeinsame Sondersendung "Abschied von Papst Franziskus". Roberta Bieling und Verena Fels melden sich dann live aus Köln mit den neuesten Entwicklungen und allen Hintergrundinformationen. Als Gast ordnet Ingo Brüggenjürgen, Kirchenexperte und ehemaliger Chefredakteur des Domradios, die wichtigsten Informationen rund um die Beisetzung ein. Darüber hinaus soll Wolfram Kons seine persönliche Geschichte mit Papst Franziskus teilen. Reporterinnen und Reporter fangen zudem Stimmen und Impressionen von vor Ort ein. Die Sendung dauert voraussichtlich bis etwa 13 Uhr.

ARD und ZDF haben derweil entschieden, dass, wie häufig bei solchen Ereignissen, nur ein Sender überträgt. In diesem Fall wird Das Erste die Beisetzung übertragen, genaue Details zu Beginn und Ablauf der Sendung liegen aktuell aber noch nicht vor. Klar ist schon jetzt, dass man sich im Ersten zwischen 23:55 und 00:10 Uhr noch einmal mit der Beerdigung beschäftigen wird.

Das ZDF wird lediglich in einem Liveblog von den Ereignissen am Samstag berichten, darüber hinaus hat man für 19:25 Uhr ein "ZDF spezial" zur Beisetzung angekündigt. Die Sondersendung wird von Andreas Klinner moderiert. Aus Rom zugeschaltet ist dann unter anderen der Leiter der ZDF-Redaktion Religion und Leben, Jürgen Erbacher.

Beim Nachrichtensender Welt wird die Beisetzung von Papst Franziskus am Samstag ebenfalls groß gecovert. Der Sender beginnt mit seiner Live-Übertragung, ähnlich wie die Konkurrenz aus Köln, ab 9:30 Uhr. Geplant ist dann eine etwa dreieinhalbstündige Sondersendung. Sat.1 hat derweil kein News-Special oder Ähnliches angekündigt. Hier hat man aber den Vorteil, dass man ab 9 Uhr durch das "Frühstücksfernsehen am Samstag" ohnehin live auf Sendung ist.