Auf diesen Neustart haben sie nicht nur in Mainz geschaut, umso enttäuschter dürfte man gewesen sein, als klar wurde: Linear ist das neue Reality-Format "Terra X: Wettlauf um die Welt" kein Erfolg gewesen. Die Reise-Reality unterhielt in der vergangenen Woche mittwochs zur besten Sendezeit im ZDF lediglich 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen weit unter Senderschnitt. Das hat nun Konsequenzen: Zu einer weiteren Ausstrahlung im Hauptprogramm kommt es nämlich nicht mehr.

Das von Tower Productions umgesetzte Format geht bei ZDFneo zu Ende. Die zwei verbliebenen Ausgaben sind demnach ab dieser Woche mittwochs ab 20:15 Uhr beim Spartensender zu sehen. Online steht "Terra X: Wettlauf um die Welt" ohnehin komplett zum Abruf bereit - hier setzt das ZDF allerdings nicht auf drei 90-minütige Ausgaben, sondern auf sechs rund 45-minütige Folgen.

Ganz offensichtlich wollen die Mainzer Schaden vom Hauptprogramm abwenden. Mittwochs um 20:15 Uhr laufen statt "Wettlauf um die Welt" in dieser und nächster Woche Wiederholungen von "Marie Brand" und "Friesland". Bei ZDFneo verdrängt die Reise-Reality lediglich alte "Wilsberg"-Folgen, die den Sendeplatz ab dem 14. Mai auch wieder übernehmen werden.

"Terra X: Wettlauf um die Welt" ist eine Adaption des BBC-Hits "Race Across the World", das auf der Insel schon in mehreren Staffeln zu sehen war. In der deutschen Version geht es für fünf Zweierteams auf eine Reise durch Südamerika: Ohne moderne Hilfsmittel wie Internet, Handy und Flugzeug müssen die Teams mit einem knappen Reisebudget von Pucallpa im peruanischen Amazonasgebiet bis nach Ushuaia/Argentinien reisen, der südlichsten Stadt der Welt. Dabei gilt es, möglichst günstig und schnell zu reisen. Auf ihrem Weg passieren die Kandidatinnen und Kandidaten fünf Checkpoints (Hier geht’s zur TV-Kritik zum Format).

Das Format war auch ein erster großer Gehversuch des ZDF im Bereich des Reality-TV. Tot ist das Genre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nun aber auf keinen Fall, erst vor wenigen Tagen hatte die ARD eine DWDL.de-Recherche bestätigt. Demnach arbeitet man dort an einem Reality-Format auf Basis des Spiels "Werwölfe". ITV Studios Germany produziert "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" für die Mediathek (DWDL.de berichtete).