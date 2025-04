Im Jahr 2025 bewegt sich etwas im Programm der Öffentlich-Rechtlichen: Nachdem das Reality-Genre schon seit einigen Jahren bei Privaten und auf Streamingplattformen boomt, öffnen sich nun auch ARD und ZDF dafür. Sichtbar wurde das sehr deutlich am Mittwochabend im ZDF, als dort zur besten Sendezeit das neue "Terra X - Wettlauf um die Welt" gezeigt wurde. Ein Format, das irgendwo zwischen Reisereportage und Reality-Wettbewerb angesiedelt ist (Hier geht’s zur TV-Kritik). Nur: Beim Publikum hat das Format nicht verfangen.

"Wettlauf um die Welt" erreichte bei den Mainzern lediglich 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren nur schlechte 5,8 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,0 Prozent nicht viel besser. Meistgesehenes ZDF-Format am Mittwoch waren die "heute"-Nachrichten am Vorabend mit 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch die "SOKO" aus Wismar übersprang kurz zuvor noch die 3-Millionen-Marke.

Bei dieser schwachen Konkurrenz in der Primetime hatte es Das Erste natürlich leicht und fuhr den unumstrittenen Primetime-Sieg ein. "Die Verteidigerin - Der Gesang des Raben" (nicht zu verwechseln mit der neuen ARD-Reihe "Die Verteidigerin") unterhielt 5,18 Millionen Menschen und damit sogar noch etwas mehr als bei der Erstausstrahlung vor rund zwei Jahren. Das Erste kam so auf starke 21,6 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 7,7 Prozent drin. Am Vorabend meldete sich beim Sender zudem "Gefragt - gejagt" mit hervorragenden Quoten zurück: 2,26 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren wurden 8,6 Prozent gemessen.

Trotz des Totalausfalls in der Primetime ist das ZDF am Mittwoch mit 13,0 Prozent übrigens Tagesmarktführer geworden. Das zeigt schon, wie stark die Mainzer auch fernab der vermeintlich besten Sendezeit sind. So erreichte man zwischen 15 und 17 Uhr mehr als 20 Prozent Marktanteil und auch "Die Küchenschlacht" und "Hallo Deutschland" lagen vor und nach dieser Zeitschiene weit über dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;