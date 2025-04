Die Geissens, Daniela Katzenberger, die Reimanns, die Wollnys, Sarah und Pietro Lombardi, Joey Kelly, Harald Glööckler, die Büchners oder auch die Weissens: Die Liste an Promis bzw. Promi-Familien, die bereits mit eigenen Formaten bei RTLzwei zu sehen gewesen sind, ist lang. Nun kommt ein weiterer Eintrag hinzu, denn der Sender gibt auch Bettina Habig ein eigenes Format. Besser bekannt ist die aber wohl unter ihrem Pornonamen Texas Patti.

"Texas Patti – Mein Leben am Höhepunkt", so der Titel der neuen Sendung, ist ab dem 22. Mai immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Jeweils eine Woche vorher gibt es die Folgen schon bei RTL+ zu sehen. Bei RTLzwei selbst spricht man von einer Dokumentation bzw. Doku-Serie: Habig solle einen "schonungslos ehrlichen Blick in ihr Leben" gewähren, so der Sender in einer Pressemitteilung zum Start des Formats.

Die Reihe beleuchtet demnach den Weg von Bettina Habig aus der bürgerlichen Welt der Zahnarzthelferin zur Erotik-Ikone. Der Sender beschreibt den Inhalt des Formats so: In ihren Anfängen in der Swinger-Welt lernt sie Ehemann Patrick kennen, der bis heute an ihrer Seite steht. Anders sieht es bei Familie und Freunden aus: viele wenden sich von Bettina ab, als sie von ihrer Erotik-Karriere erfahren. Dabei wird deutlich: Die Erotikbranche ist nicht nur Glitzer, sie ist oft auch harte Realität – mit familiären Konflikten, gesellschaftlichen Vorurteilen und persönlichen Herausforderungen. Habig und ihr Mann sollen auch über Auswirkungen auf ihr eigenes Liebesleben sprechen und zudem kein Blatt vor dem Mund nehmen, wenn es um die Erotikbranche geht. Good Guys Entertainment produziert.

Texas Patti gilt als erfolgreichste Pornodarstellerin aus Deutschland. Sie war lange das Gesicht der Erotikkette Novum und Beate Uhse TV. Auch in den USA ist sie durch einschlägige Filme bekannt. Vor einigen Jahren zog sie auch in das "Sommerhaus" - in das "Sommerhaus der Pornostars". Moderiert wurde dieses schlüpfrige Format von Micaela Schäfer, frei empfangbar zu sehen waren die Folgen wenig überraschend nicht.