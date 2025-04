Auf der diesjährigen Series Mania hat die neue israelische Spionagethrillerserie "The German" mit Oliver Masucci in der Hauptrolle Weltpremiere gefeiert - dort wurde die Produktion auch mit dem Best Writing Award ausgezeichnet. Im Sommer wird sie nun veröffentlicht. Und wie die Telekom jetzt bekannt gegeben hat, ist "The German" in Deutschland exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Auf der Plattform stehen alle acht Folgen ab dem 24. Juli zum Abruf bereit.

Neben Oliver Masucci sind in der Serie unter anderem auch noch Ania Bukstein und Alon Aboutboul zu sehen. Besonders ist die Serie auch deshalb, weil Masucci für die Produktion die hebräische Sprache lernte, die er teilweise auch in seiner Rolle spricht. Schon während der Dreharbeiten sorgte das für Schlagzeilen.

Angesiedelt ist "The German" in den 70er Jahren. Uri (Oliver Masucci) und Anna (Ania Bukstein) lernten sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kennen. Sie hatten alles verloren und verliebten sich trotz der Traumata, die sie erlitten hatten, ineinander. 25 Jahre später sind Uri und Anna immer noch verliebt. In einem Kibbuz in der Nähe des Sees Genezareth gründeten sie eine Familie und taten alles, um ihre Vergangenheit als Überlebende des Holocaust zu verdrängen. Doch als der Mossad Uri für eine gefährliche Mission in Deutschland rekrutiert, kehren die Erinnerungen zurück, zeigen sich Risse in ihrer perfekten Beziehung und in Anna wächst ein schreckliches Misstrauen. Parallel zueinander begeben sich die beiden auf eine geheime, lebensverändernde Reise, von der es kein Zurück mehr geben wird.

Schöpferinnen und Schöpfer der Serie sind Moshe Zonder, Assaf Gil und Ronit Weiss-Berkowitz. Die Drehbücher haben Moshe Zonder und Ronit Weiss-Berkowitz verantwortet, die auch hinter Serien wie "Fauda" und "Tehran" stehen. Regie bei "The German" führte Gabriel Bibliowicz, die Musik stammt von Tal Yardeni. Die Serie ist eine Produktion von Gil Formats LTD und wird international von Lionsgate TV vertrieben.