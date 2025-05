am 02.05.2025 - 15:20 Uhr

Überraschendes Comeback eines gefloppten Formats: Sat.1 Gold hat neue Folgen von "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz" angekündigt. Die Sendung ist demnach ab dem 22. Mai immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr bei Sat.1 Gold zu sehen. Die Produktionsfirma Just Friends hat insgesamt zwölf Folgen produziert, zu sehen gibt es pro Abend immer gleich zwei Ausgaben.

Neu ist das Format nicht, es lief 2023 und 2024 schon einmal im Nachmittagsprogramm von Sat.1. Dort sahen im Schnitt aber weniger als 300.000 Menschen zu und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei weniger als 5 Prozent. Dementsprechend ging es nach der letzten Folge im Februar 2024 nicht weiter. Auch damals stand Just Friends hinter dem Format, damals aber noch unter dem Namen Flat White Productions.

In der Neuauflage bei Sat.1 Gold geht es erneut um Tierärzte, die bei ihrer Arbeit in Praxen, Zoos, Bauernhöfen oder Pferdeställen gezeigt werden. In den neuen Ausgaben mit dabei ist übrigens auch Dr. Herbert Dreesen, den die Zuschauerinnen und Zuschauer von Sat.1 Gold noch aus anderen Formaten kennen dürften. Bei den "Tier-Docs" kümmert er sich nun unter anderem um einen Terrier-Welpen, der mit Blasenproblemen zu kämpfen hat.

Apropos Herbert Dreesen: Der ist aktuell schon in der Donnerstags-Primetime von Sat.1 Gold zu sehen. Bis zu dieser Woche noch mit "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere", ab der kommenden Woche dann zweimal mit "Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!" - dabei handelt es sich um eine Fortsetzung der Sendung, die vor fünf Jahren erstmals zu sehen war.