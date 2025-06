Sat.1 fährt mit seinen sommerlichen Fußball-Übertragungen aus Quotensicht auch weiterhin richtig gut. Nachdem das Finale der U21-Europameisterschaft am Samstagabend bereits für Spitzenwerte sorgte, fachten nur einen Tag später die Bayern die Quoten an - diesmal mit dem Achtelfinale der FIFA Klub-WM gegen Flamengo aus Brasilien. Und obwohl die Partie erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wurde, erreichte am Sonntag nur die "Tagesschau" eine höhere Reichweite in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Durchschnittlich 790.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten schon während der ersten Halbzeit für starke 20,9 Prozent Marktanteil. Die zweite Hälfte sahen ab 23:10 Uhr zwar nur noch 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige, im Gegenzug zog der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt aber sogar auf 28,1 Prozent an. Insgesamt sahen zu später Stunde im Schnitt 2,61 Millionen Menschen den 4:2-Erfolg des FC Bayern, sodass der Marktanteil auch beim Gesamtpublikum starke 22,8 Prozent betrug. Die erste Hälfte hatte es zuvor mit 2,83 Millionen Fans auf 16,0 Prozent Marktanteil gebracht.

Bemerkenswert ist allerdings nicht nur der Erfolg des Fußballspiels - schon um 20:15 Uhr erwies sich eine einstündige Version von "Die besten Comedians Deutschlands" als überraschend konkurrenzfähig. Insgesamt schalteten 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter 440.000 aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier überzeugte die Sat.1-Show mit einem sehr guten Marktanteil von 12,5 Prozent. Die anschließende Vorberichterstattung zur Klub-WM musste sich hingegen zunächst nur mit 8,0 Prozent begnügen.

Stärker als die Comedians war um 20:15 Uhr nur der "Tatort", der im Ersten trotz Wiederholung auf gute 13,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam - insgesamt hatte der Krimi mit 4,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 23,1 Prozent Marktanteil ohnehin die Nase vorn. Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war die ZDF-Reihe "Rosamunde Pilcher", die mit 3,41 Millionen Personen überzeugte. In der Zielgruppe wiederum punktete abseits von ARD und Sat.1 noch ProSieben mit dem Spielfilm "Prey", der auf 11,0 Prozent Marktanteil kam und damit auch klar vor RTL lag, das mit "Der Teufel trägt Prada" aber solide 9,6 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;