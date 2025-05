Till Reiners ist demnächst mit einer eigenen Late-Night-Show im ZDF zu sehen, das hat der Sender jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. "Till Tonight" heißt das Format, das ab dem 20. Juni immer freitags ab 23 Uhr im linearen Programm zu sehen sein wird. Till Reiners sendet also auf dem Sendeplatz, den bislang noch Jan Böhmermann mit dem "ZDF Magazin Royale" innehat. Im Sommer macht Böhmermann wie gehabt eine mehrwöchige Pause. Die insgesamt acht Folgen von "Till Tonight" stehen am jeweiligen Ausstrahlungstag immer schon ab 20 Uhr online zum Abruf bereit. Produziert wird die Show von Prime Productions, also der Produktionsfirma der "heute show".

Das Herz der Show ist nach ZDF-Angaben ein aktuelles Thema, das Till Reiners aus seiner eigenen Perspektive näher beleuchtet. Geplant sind außerdem prominente Gäste, die zusammen mit dem Host in Form von Schreibtischaktionen Dingen auf den Grund gehen. Bestätigt ist unter anderen schon, dass Hazel Brugger mit dabei sein wird. In Einspielfilmen soll sich Till Reiners darüber hinaus "aus seiner Komfortzone" bewegen. Und dann soll der Host in einem weiteren Showteil auch noch Gästen begegnen, "die der Sendung einen Twist geben".

Auf die Frage, was "Till Tonight" von anderen Late Nights unterscheiden wird, sagt Till Reiners im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de: "Es hat alles schon mal gegeben. [...] Das neue an der Show ist meine Art des Humors und der Perspektive – und die meines Teams. Junge, talentierte Stand-Up-Comedians, von denen viele noch nie Fernsehen gemacht haben, in deren Augen noch ein Feuer brennt. Das Feuer der Begeisterung fürs Leben! Dieses Feuer will ich verteidigen wie eine Löwenmutter! Wir erfinden den Standup nicht neu, aber natürlich fühl’ ich mich da besonders zuhause."





Die Devise laute: Unterhaltung. "Das geht mit Haltung, aber die soll nie vordergründig sein." Man empfange zwar Gäste, werde ihnen aber nicht journalistisch auf den Zahn fühlen, so Reiners. Wichtig sei ihm bei der Umsetzung eine "gewisse Leichtigkeit" gewesen, so der Stand-Up-Comedian, der zuletzt unter anderem auch zum Cast der Prime-Video-Show "Last One Laughing" gehörte. Reiners: "Unsere Sendung gespeist aus romantischem Leichtsinn ist jetzt nur ein Player von vielen. Aber: Ein schöner. Eine Sendung mit einer guten Tonalität und einem freundlichen Vibe."

Das ZDF bzw. ZDFneo haben in den vergangenen Jahren einige Late Nights ausprobiert, unter anderem mit Aurel Mertz, Edin Hasanovic oder auch Tommi Schmitt. Bahnbrechende Erfolge war keines der Formate, zuletzt beendete auch Klaas Heufer-Umlauf sein Format "Late Night Berlin" und erweckte damit ein Stück weit den Eindruck, dass damit ein ganzes Genre stirbt. Till Reiners ist trotzdem optimistisch, gegenüber DWDL.de sagt er: "Ich glaube in der Geschichte von deutscher Late Night gab es bisher keinen, der ‘gelernter’ Standup-Comedian ist. Das ist doch mal ein Versuch wert. Auf diese Chance habe ich 20 Jahre gewartet. Wie geil, dass es klappt!"

Hape Kerkeling und Josef Hader als Vorbilder

Den Zuschauerinnen und Zuschauern sei es relativ egal, ob man ein Format als Late Night definiere, sagt Reiners. "Das ist nur Fernseh-Nerds wie uns ein Anliegen." Die Menschen würden einschalten und es dann entweder unterhaltsam finden oder nicht. "Was wichtig ist: Dass man den Host mag und dass Ton und Taktung des Humors stimmen. Wir haben uns an eine höhere Geschwindigkeit von Pointen gewöhnt, das muss, bei aller Entspanntheit, auch Late Night schaffen." Als humoristische Vorbilder nennt Till Reiners Hape Kerkeling und Josef Hader. "Zwischen diesen Polen findet alles statt, was ich mir so ausdenke." Er habe aber auch vieles gut gefunden, was Harald Schmidt in seinen Sat.1-Jahren gemacht habe.

Für das ZDF ist es ein Versuch, an dessen Ende die Frage stehen wird, ob Till Reiners auch im Hauptprogramm möglichst viele Menschen ansprechen kann. Von ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann gibt es Vorschusslorbeeren: "Nach 'Homies' in ZDFneo, 'Till Reiners' Happy Hour' bei 3sat und vielen tollen Auftritten im Ensemble der 'heute-show' gehen wir mit Till Reiners jetzt den nächsten logischen Schritt mit seiner eigenen Show im ZDF-Hauptprogramm. Wir freuen uns auf die neue Sendung, in der Till Reiners seine vielen Talente auf der großen Fernsehbühne am Freitagabend ausspielen kann."