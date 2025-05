Sat.1 glaubt auch weiterhin an die Dailysoap-Farbe im Vorabendprogramm. Bereits am Montag beginnen in Berlin, Brandenburg sowie am Bodensee die Dreharbeiten für eine neue Serie. Deren Titel: "Ein Hof zum Verlieben". Die Hauptrolle in der Serie übernimmt Diana Staehly, die in der Vergangenheit unter anderem für "Stromberg", "SOKO Köln", "Die Rosenheim-Cops" und "Rote Rosen" vor der Kamera stand. Daneben stehen unter anderem Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer und Susan Hoecke vor der Kamera.

Staehly spielt eine Anwältin, die unerwartet einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodesee erbt, was ihr Leben komplett auf den Kopf stellt - auch, weil ein Umzug in den Süden eine Reise in die Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes bedeuten würde.

© Amelie Niederbuchner/Seven.One Entertainment Group Marc Rasmus

Die Erwartungen an den vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderten Neustart sind also durchaus hoch - und damit auch an die Produktionsfirma Pyjama Pictures. Die ProSiebenSat.1-Tochter hatte jüngst bereits "Das Küstenrevier" für den Sat.1-Vorabend produziert, konnte damit jedoch nicht an die Quoten der "Landarztpraxis" anknüpfen.

© Pyjama Pictures / Markus Hertrich Carsten Kelber

Der Fokus liegt nun jedoch erst mal auf dem "Hof zum Verlieben". Wann genau die neue Serie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Nach dem Ende der aktuellen "Landarztpraxis"-Staffel geht's am Sat.1-Vorabend aber ohnehin erst einmal mit der Fortsetzung der "Spreewaldklinik" weiter.

Das Interview mit Carsten Kelber über die Serien-Pläne von Pyjama Pictures lesen Sie am Montag bei DWDL.