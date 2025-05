Die Liebesvilla von "Are You The One? - Realitystars in Love" bekommt überraschend prominenten Besuch. Wie jetzt bekannt wurde, wird Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht als Nachzügler in die Villa in Thailand einziehen und damit erstmals vor der Kamera nach der vermeintlichen Liebe suchen.

"Ich mag Herausforderungen, ich gehe auch gerne über meine Grenzen, von daher bin ich sehr gespannt was auf mich zu kommt", so der 33-Jährige, der in der Vergangenheit durch seine Beziehung zur einstigen "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koç immer wieder für Boulevard-Schlagzeilen suchte. Anders als Koç sah man Ochsenknecht bislang allerdings nicht Dating-Realityshows. Stattdessen war er 2024 in der RTL-Show "Die Verräter" zu sehen und ist darüber hinaus Teil der Sky-Dokusoap "Diese Ochsenknechts".

Aktuell laufen bereits die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Are You The One?", die erneut von RTL Studios für den Streamingdienst RTL+ produziert wird. Die neuen Folgen sollen dort voraussichtlich im Sommer ausgestrahlt werden.