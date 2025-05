Nach knapp zwei Jahren beim Medienunternehmen Autentic wartet ein neuer Job auf Tom Zwiessler. Wie der ehemalige Programmchef von RTLzwei am Wochenende auf LinkedIn bekanntgab, wird er ab Montag bei ndF Entertainment als Head of Development beginnen. Er freue sich riesig auf die neue Aufgabe, erklärte Zwiessler und dankte zugleich dem Geschäftsführer René Carl für das Vertrauen. ndF Entertainment produziert unter anderem Reportagen für Reihen "plan b" und "Galileo X-Plorer" und setzte 2024 auch die True-Crime-Reihe "XY History" für das ZDF um.

In seinem Posting richtete Zwiessler zugleich seinen Dank an das Autentic-Team um Patrick Hörl. "Es war eine sehr wertvolle Zeit", sagte er mit Blick auf die zurückliegenden 24 Monate, in denen er für die Beta-Tochter arbeitete. Mitte 2023 war Zwiessler mit dem Ziel, eine neue Factual-Einheit aufzubauen, zu Autentic gewechselt, nachdem er zuvor rund acht Jahre lang Programmchef von RTLzwei war und dort den Doku- und Reportage-Bereich auf- und ausgebaut hat. In der Vergangenheit war er außerdem für Story House und ProSiebenSat.1 tätig.

Trotz seines Wechsels zu ndF Entertainment wird Tom Zwiessler vorerst weiterhin Autentic verbunden bleiben. Als freelance Executive Producer werde er "Hope" weitersteuern - sein "Herzensprojekt", wie er schreibt. Dabei handelt es sich um einen Dokumentarfilm für ProSiebenSat.1.