UFA Show & Factual wird künftig von einem Duo geleitet. UFA-CEO Sascha Schwingel macht Vanessa Schmit und Sascha Rustmeier zu Geschäftsführern der eigenständigen Einheit, das hat die Produktionsfirma jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Schmit und Rustmeier folgen damit auf Ute Biernat, die UFA Show & Factual in den zurückliegenden 25 Jahren ihren Stempel aufgedrückt hatte. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich Biernat Ende September verabschiedet und das Unternehmen verlässt (DWDL.de berichtete).

Biernat soll UFA Show & Factual auch weiterhin als Beraterin zur Seite stehen, die Übergabe kann aber noch ganz regulär erfolgen. Denn Vanessa Schmit und Sascha Rustmeier werden bereits ab dem 1. Juli in die Geschäftsführung der UFA-Unit berufen. Während Schmit künftig alle Inhalte verantworten wird, kümmert sich Rustmeier um kaufmännische Themen, den Bereich New Business sowie Innovationen. UFA-CEO Sascha Schwingel spricht von einer "idealen Nachfolge" bei der UFA Show & Factual.

Schwingel: "Vanessa ist eine herausragende Produzentin, die nicht nur über langjährige Erfahrung in der Führung von kreativen Teams, sondern auch über außergewöhnliche Expertise im Reality-Bereich verfügt – ein Genre, das die UFA stärker ausbauen will. Zudem bringt Vanessa ein ausgezeichnetes Netzwerk von Talenten vor und hinter der Kamera mit. Sascha Rustmeier mit seiner umfassenden Expertise im kaufmännischen sowie produktionellen Bereich und vor allem auch seiner Erfahrung im Bereich New Business und Branded Entertainment bildet gemeinsam mit Vanessa die perfekte Führungsspitze für UFA Show & Factual. Ich wünsche den beiden viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen!"

Es bleibt alles im Bertelsmann-Konzern

Schmit und Rustmeier kennen sich, sie arbeiten aktuell schon zusammen. Derzeit stehen sie beide noch in den Diensten von RTL Studios. Die Produktionsfirma gehört, ebenso wie die UFA, zur RTL Group. Während die UFA bei Fremantle angedockt ist, arbeitet RTL Studios unter dem Dach von RTL Deutschland. Im weit verzweigten Bertelsmann/RTL-Konzern bleibt so also doch irgendwie alles unter einem Dach.

Vanessa Schmit hat zuletzt dreieinhalb Jahre als Executive Director bei RTL Studios den Reality-Bereich geleitet. Unter ihrer Leitung wurden unter anderem Formate wie "Ex on the Beach", "Are you the One" und "Stranger Sins" produziert. Zuvor verantwortete sie als Executive Producer bei Warner Bros. Deutschland Formate wie "Der Bachelor" und "Die Bachelorette". Von 2009 bis 2019 hat Schmit zudem für das RTL-Dschungelcamp als Show/Schnitt Producer bei ITV gearbeitet. Ihre Karriere im Mediengeschäft startete sie einst bei Endemol.

Zu ihrem neuen Job sagt Vanessa Schmit: "Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe, UFA Show & Factual mit seinen starken Marken und erfahrenen Teams weiterzuentwickeln. Ich blicke mit großem Respekt auf die Leistung von Ute Biernat, die in den vergangenen 25 Jahren die Firma zu ihrer heutigen Größe aufgebaut und ein UFA Label geschaffen hat, das einen hervorragenden Ruf in der Branche innehat. Durch seine internationale Anbindung an Fremantle verfügt UFA Show & Factual zudem über Formate mit weltweitem Erfolg. Gemeinsam mit den bestehenden Teams möchte ich den Ausbau der starken Programm-Marken vorantreiben und den Bereich Reality bei UFA Show & Factual neu ausrichten und intensiv ausbauen. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen!"

"Wir treten als Team an"

Sascha Rustmeier fungierte zuletzt zwei Jahre lang als Chief Operating Officer (COO) bei RTL Studios. In dieser Position hatte er die finanzielle Leitung und das Management des gesamten Produktionsbereiches inne. Zuvor war er als Head of Production für den Produktionsbereich verantwortlich. Vor seinem Einstieg bei RTL Studios war Rustmeier als Business Unit Production Manager bei Endemol Shine für die wirtschaftliche Leitung des "Light Entertainment"-Bereichs verantwortlich. Bei Endemol Shine Beyond hat er von 2012 bis 2019 zudem den gesamten Branded Entertainment und New Business Bereich geleitet und aufgebaut.

Sascha Rustmeier sagt: "Vanessa Schmit und ich treten als Team an, um den bestehenden Erfolg der UFA Show & Factual noch weiter auszubauen und die Transformation der UFA voranzutreiben. Unser Ziel ist es, den Bereich New Business nachhaltig aufzubauen und dabei das bestehende Kerngeschäft der UFA Show & Factual kontinuierlich zu pflegen und zu stärken. Dabei wird Vanessa den Bereich Content verantworten und damit für alle Programmmarken und Inhalte verantwortlich sein. In meiner Verantwortung liegen künftig die kaufmännische Leitung und der Bereich New Business sowie Innovationsthemen, in denen wir neue Geschäftsfelder erschließen wollen. Die Kolleg:innen der UFA Show & Factual haben bedeutende Marken geschaffen und sind für ihren besonderen Teamspirit bekannt. Daran anzuknüpfen und mit dem starken Team der UFA Show & Factual die Zukunft der Firma zu gestalten, darauf freue ich mich besonders!"