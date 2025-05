Die ARD hat ein Veröffentlichungsdatum für die Anthologieserie "Warum ich?" angekündigt, die vom österreichischen Regisseur David Schalko stammt. Die sechs Folgen sind demnach ab dem 20. Juni in der Mediathek abrufbar. Gedreht wurde bereits im vergangenen Jahr, Schalko führt nicht nur Regie, von ihm stammen auch die Bücher zu den Folgen. Produziert wird die Serie von Schalkos Superfilm in Koproduktion mit ARD Degeto sowie mit Unterstützung durch das österreichische Film- und Serienfördermodell FISA+.

Die sechs Folgen sind alle eigenständig, sie eint aber das übergreifende Thema. In allen Episoden geht es auf unterschiedliche Weise um die Frage "Warum ich?". Also zum Beispiel: Warum stehe ich in der langsamen Schlange? Warum trifft mich die Kündigung? Warum verliebt sie sich in ihn und nicht in mich?

Die ARD spricht von einem "humorvollen Feuerwerk mit deutschem Starensemble". Zum Cast der sechs Folgen gehören unter anderem Charly Hübner, Bjarne Mädel, Andrea Sawatzki, Nora Waldstätten, Aaron Altaras, Detlev Buck, Sarah Bauerett, Merlin Sandmeyer, Thomas Schubert, Robert Palfrader, David Bennent, Katharina Thalbach, Samuel Koch, Tina Pfurr, Sylvie Rohrer und Bärbel Schwarz.

"Nach dem sehr aufwändigen Dreh von ‘Kafka’ wollte ich unbedingt etwas Kleines machen, bei dem man sich ganz auf die Schauspielerinnen und Schauspieler konzentrieren kann. Am liebsten in einem Setting. Mit kleinem Team. Und schmalen Strukturen. Schnell und unmittelbar", sagt David Schalko jetzt. Geworden sind es nun also sechs Kurzfilme, die durch ein Thema miteinander verbunden sind. "Ein Thema, das sich als egozentrisches Leitthema durch unsere Gesellschaft zieht. Denn wer fragt sich nicht ständig: Warum ich? Steckt in dieser Frage nicht vieles von dem, was uns frustriert, was wir als Ungerechtigkeit empfinden, was letztendlich zu jener Empathielosigkeit führt, die für westliche Gesellschaften so typisch geworden ist. Selten fragt einer: Warum wir? Oder gar: Warum nicht?"

In der Folge mit dem Titel "Cowboys" fragt sich Charly Hübner als Schlagersänger Jeff Kanter "Warum ich?", als bei einem Wohnzimmerkonzert eine böse Überraschung auf ihn wartet. Gemeinsam mit Monika (Andrea Sawatzki) tänzelt er am Abgrund einer dunklen Kellerstiege. In "Regensburg" gerät eine kaltblütige Personalchefin (Nora Waldstätten) in ihr größtes Albtraumszenario. Ein Gekündigter springt vor den Zug. In "Freunde" muss sich Dominik (Thomas Schubert) fragen: Warum werde ausgerechnet ich von einem Unbekannten (Merlin Sandmeyer) entführt?

Die weiteren Folgen tragen die Titel "Lebenskerze", "Mondfenster" und "Casa Carmen". Inhaltlich geht es darin um die Themen Sterbebegleitung und Prepper. "Casa Carmen" spielt zudem in einem Restaurant, in dem an jedem Tisch ein Drama rund um die Frage der Serie stattfindet.