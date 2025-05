Nach ihrer erfolgreichen Rückkehr zu Vox im vergangenen Jahr hat der Sender jetzt eine zweite Staffel der Dokusoap über Daniela Katzenberger angekündigt. Acht neue Folgen von "Daniela Katzenberger", so der schlichte Titel des Formats, laufen ab dem 6. Juni jeweils freitags um 20:15 Uhr im Doppelpack. Jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung stehen die Folgen zudem bei RTL+ zum Abruf bereit.

In der neuen Staffel erneuern Daniela Katzenberger und ihr Ehemann und Lucas Cordalis zum zehnjährigen Jubiläum ihr Ehe-Gelübde - dieses Mal in Las Vegas. Zurück in Deutschland macht sie eine Reise in ihre Vergangenheit und landet in ihrer ersten eigenen Wohnung. Außerdem wird gezeigt, wie sich Daniela bei ihrem Rote-Teppich-Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis schlug - Styling-Verwandlung und Frisuren-Panik inklusive.

Produziert wird "Daniela Katzenberger" von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Die erste Staffel des Formats erzielte im vergangenen September bei den 14- bis 49-Jährigen bis zu 10,0 Prozent Marktanteil in der Spitze, im Schnitt wurden etwas weniger als acht Prozent erreicht.