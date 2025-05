am 06.05.2025 - 18:28 Uhr

Mit einiger Verspätung hat es Friedrich Merz dann doch noch geschafft: Im zweiten Wahlgang erhielt er ausreichend Stimmen, um zum Bundeskanzler gewählt zu werden. Doch die stundenlange Verzögerung im Bundestag - hervorgerufen durch den gescheiterten ersten Wahlgang - wirbelte nicht nur den Politbetrieb in Berlin durcheinander, sondern auch das Programm zahlreicher Fernsehsender, die stundenlang über die Ereignisse berichteten.

Auch am Abend geht nun nicht alles wie geplant über die Bühne: Anstelle des ursprünglich angekündigten Sendung "Farbe bekennen", in der sich Merz den Fragen von Markus Preiß stellen sollte, wird der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios ab 20:15 Uhr nun einen 25-minütigen "Brennpunkt" im Ersten moderieren. Dessen Titel: "Das Drama um die Kanzlerwahl". Darüber hinaus hat der Sender angekündigt, um 23:15 Uhr zusätzlich den 15-minütigen Film "Fast gescheitert: Friedrich Merz, Kanzler" von Anna Herbst ins Programm zu nehmen.

Im ZDF ist derweil um 19:30 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Wahl im zweiten Anlauf - Friedrich Merz ist Kanzler" zu sehen, ehe die "Rosenheim-Cops" ab 19:55 Uhr die Ermittlungen übernehmen. Um 20:40 Uhr zeigt das ZDF schließlich eine Folge der Doku "Inside CDU", die angesichts der Ereignisse des Tages thematisch passend ist. Ursprünglich hatte der Sender geplant, den zweiten Teil der "Terra X History"-Reihe "Roadtrip 1945" zu zeigen.

Programmänderungen ergeben sich auch im weiteren Verlauf des Abends: So zeigt das ZDF um 21:25 Uhr eine kurze Ausgabe seines Politmagazins "Frontal", ehe das "heute-journal" um 21:45 Uhr mit einer 50-minütigen Sendung übernimmt, in deren Rahmen sich auch Friedrich Merz den Fragen von Chefredakteurin Bettina Schausten bei "Was nun?" stellen wird. Das Gespräch könnte, sofern es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, auch schon um 21:00 Uhr im Streaming bereitstehen. Die ursprünglich geplante "37 Grad"-Reportage entfällt hingegen, stattdessen startet "Markus Lanz" bereits um 22:35 Uhr.

Merz soll derweil am Abend auch in einem Interview mit Moderatorin Pinar Atalay bei RTL und ntv zu sehen sein - wenn auch später als zunächst geplant. Während die Ausstrahlung bei ntv für etwa 21:15 Uhr geplant ist, soll das Interview bei RTL um 22:15 Uhr im Rahmen von "RTL Direkt" gezeigt werden. ProSieben und Sat.1 werden dagegen auf zusätzliche Sondersendungen am Abend verzichten, haben aber den Tag über etwas überraschend bei Joyn eine Live-Sendung zur Kanzlerwahl gefahren. Bei der Vereidigung des neuen Kanzlers war der Streamer - anders als ursprünglich angekündigt - aber nicht mehr dabei.