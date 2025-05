Nachdem Sky ab der kommenden Saison erstmals seit mehreren Jahren wieder die Rechte an den Freitagabend-Spielen der Fußball-Bundesliga hält, will der Sender mit Blick auf die Kommentatoren neue Wege gehen. Bereits bekannt war, dass Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld ein Duo am Mikrofon bilden werden. Wie nun bestätigt wurde, werden sich die beiden mit einem Vater-Sohn-Gespann abwechseln: Auch Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius, genannt "Corny", werden künftig regelmäßig gemeinsam am Freitagabend kommentieren.

"Als Vater-Sohn-Tandem sind die Küppers neben 'Schmiso' und 'Buschi'die perfekte Besetzung für unseren generationenübergreifenden Doppel-Kommentar am neuen Flutlicht-Freitag", zeigte sich Alexander Rösner, Chefredakteur von Sky Sport, überzeugt. "Die Kombination aus atmosphärischem Sport und bester Unterhaltung zur Primetime wollen wir auch über den perfekten Mix aus Erfahrung und junger Sprache am Mikrofon transportieren."

"Ich habe mich sehr gefreut, mit Sky Sport noch einmal zu verlängern. Dass es jetzt für mich eine so persönliche Wendung bekommt, ist schon überragend", sagt Hansi Küpper, verspricht aber zugleich die Fans nicht 90 Minuten "vollquatschen" zu wollen. "Der Fußball steht am Freitagabend im Mittelpunkt, nicht Vater und Sohn." Der 64-Jährige wird zudem neben der Bundesliga auch weiterhin in der 2. Bundesliga und beim DFB-Pokal zum Einsatz kommen.

Neuzugang Cornelius Küpper, der zuletzt für RTL die Europa League, aber auch in Stefan Raabs RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" die Spielrunden kommentierte, bekommt darüber hinaus auch Einsätze bei den Bundesliga-Übertragungen am Samstagnachmittag. Er sagt über die ungewöhnliche Aufgabe: "Früher haben mein Bruder und ich in Papas Tonkabine seine Zusammenfassungen spielerisch nachkommentiert. Ich hab nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass ich mal mit ihm zusammen ein Bundesliga-Spiel kommentieren werde. Als Alex Rösner mit der Idee um die Ecke kam, haben Papa und ich erstmal gelacht. Dann war klar: der meint das ernst! Jetzt steigt die Vorfreude auf den Flutlicht-Freitag."

DAZN präsentiert sein Konferenz-Team

Unterdessen formiert sich auch das künftige Bundesliga-Team von DAZN. Der Streamingdienst hat nun bestätigt, dass Jan Platte und Marco Hagemann zum festen Kern der Konferenz gehören werden, die ab der kommenden Saison von Sky und DAZN wechseln wird. Ebenfalls dabei sind die Eigengewächse Max Siebald, Freddy Harder und Mario Rieker sowie Oliver Forster und Neuzugang Robby Hunke. Auch Florian Malburg, der durch die Icon League bekannt wurde, ist neu im Team. Ebenfalls mit dabei sind Christina Rann, Tom Kirsten, Maximilian Gross, David Ploch, Lukas Schönmüller, Michael Born, Nico Seepe und Marcel Seufert.

Vor der Kamera werden außerdem unter anderem Laura Wontorra, Sami Khedira und Daniel Herzog fester Bestandteil der Konferenz sein. "Mit dieser Besetzung bieten wir den Fans nicht nur vertraute Stimmen, sondern auch neue Perspektiven", so Programmchef Michael Bracher. "Diese Konferenz wird nicht einfach nur anders – sie wird noch besser, also typisch DAZN."