am 07.05.2025 - 13:35 Uhr

Kürzlich hat das ZDF "Marie fängt Feuer" den Stecker gezogen, im lezten Jahr beschloss man, "Mandat für Mai" nicht über die erste Staffel hinaus zu verlängern, nun trifft es wieder eine am Donnerstagabend beheimatete Serie: Wie zuerst "TV Spielfilm" berichtete, wird "Doktor Ballouz" nicht fortgesetzt. Drei Staffeln waren bislang zu sehen, zuletzt im Herbst 2023. Eine schon produzierte vierte Staffel mit acht Folgen wartet noch auf ihre Ausstrahlung, die wohl im Herbst erfolgen soll. Danach ist Schluss.

Der Grund liegt auf der Hand: Die Quoten sind bislang von Staffel zu Staffel gesunken, beim ZDF spricht man daher auch unumwunden davon, dass die Serie nicht mehr "die erwartete Resonanz für ihren Sendeplatz" habe erzielen können. Hatte die erste Staffel 2021 im Schnitt noch über 4,8 Millionen Menschen im klassischen TV erreicht, so waren es bei der dritten Staffel nur noch wenig mehr als drei Millionen.

Andere Serien wie allen voran "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" sowie mit Abschlägen auch "Lena Lorenz" zeigen, dass fürs ZDF hier deutlich mehr zu holen ist. Vor diesem Hintergrund ist also die "strategische Fokussierung" auf "etablierte Marken" auf dem Sendeplatz zu sehen, die das ZDF gegenüber "TV Spielfilm" ankündigt. In den übrigen Wochen des Jahres will man den Donnerstag mit Film-Komödien füllen.

Produziert wurde "Doktor Ballouz" von X Filme Creative Pool. Merab Ninidze spielt darin einen ungewöhnlichen Chefarzt in einer kleinen Klinik in der Uckermark.