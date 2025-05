Der DFB-Pokal wird auch in der kommenden Rechteperiode mit 15 Spielen pro Saison im frei empfangbaren Fernsehen vertreten sein. Das ist das Ergebnis der Ausschreibung, die allerdings noch eine entscheidende Frage offen lässt. Wie der DFB am Freitag mitteilte, wird die ARD im Zeitraum zwischen 2026/27 und 2029/30 fortan sieben beziehungsweise acht Spiele pro Jahr übertragen. Ein weiteres Paket, das die gleiche Anzahl an Spielen vorsieht, wurde hingegen überraschend noch nicht vergeben. In Absprache mit seinen Gremien habe der DFB hierfür keines der eingegangenen Angebot angenommen, hieß es.

Zuletzt hatte das ZDF neben der ARD den DFB-Pokal im Free-TV übertragen - mit dem Angebot für die kommende Rechteperiode scheint man in Frankfurt also ganz offensichtlich nicht zufrieden gewesen sein, weshalb der Verband im Nachgang der Ausschreibung nun noch einmal das Gespräch "mit allen interessierten Marktteilnehmern" suchen will. Denkbar ist aber auch, dass der DFB das Paket - in möglicherweise verändertem Zuschnitt - erneut ausschreiben wird. Nach Angaben des DFB ist sogar ein eigenes Medienangebot möglich, das "gegebenenfalls in Kooperation mit einem oder mehreren Partnern" auf den Markt kommen wird.

Klar ist: Sky wird auch in Zukunft sämtliche Pokalspiele live übertragen. "Nach dem Erwerb der langfristigen Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga bleiben wir damit die erste Adresse für alle Fans des deutschen Klubfußballs", erklärte Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations bei Sky Deutschland. Allerdings war offenbar auch der Pay-TV-Sender nicht bereit, für mehr Exklusivät tiefer in die Tasche zu greifen. Tatsächlich hätte die Möglichkeit einer Verknappung des Free-TV-Angebots bestanden. In diesem Fall wären nur noch neun Spiele frei empangbar gewesen. Doch dazu wird es nun erklärermaßen nicht kommen - auch wenn noch nicht klar ist, welcher weitere Free-TV-Partner ab 2026 an Bord sein wird.

ARD, ZDF und Sky zeigen Pokalspiele der Frauen

Klarheit besteht derweil bei den Highlight-Rechten, die neben ARD, ZDF, DAZN und Sport1 nun auch RTL erworben hat. Darüber hinaus konnte sich auch der "kicker" erstmals ein Clip-Rechtepaket sichern. Und auch die erstmalig separat ausgeschriebenen Rechte am DFB-Pokal der Frauen sind vergeben worden - und zwar an ARD und ZDF, die pro Saison in jeder der fünf Wettbewerbsrunden jeweils ein Spiel übertragen werden. Die Zahl der im Free-TV übertragenen Partien wird dadurch mehr als verdoppelt. Sky wird darüber hinaus elf Partien pro Saison live übertragen, Clip-Highlightrechte halten neben ARD und ZDF auch Sport1 und der "kicker".

"Für die Fußballfans in Deutschland freue ich mich, dass weiterhin eine Vielzahl von Spielen frei empfangbar sein wird und der DFB-Pokal der Frauen eine in dieser Form noch nie dagewesene mediale Präsenz erfahren wird", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Und auch Holger Blask, Vorsitzender der DFB-Geschäftsführung, zeigte sich zufrieden: "Das große Interesse von etablierten und in den Sportrechtemarkt einsteigenden Medienunternehmen belegt die Attraktivität der Wettbewerbe. Mit ARD, ZDF, Sky, Sport1 und DAZN setzen wir eine bewährte Zusammenarbeit fort. Darüber freue ich mich sehr, genauso wie über RTL und den 'kicker', die wir als neue Partner des DFB-Pokals begrüßen." Blask äußerte sich zugleich optimitisch, was das verbleibende Fragezeichen des Ausschreibung angeht. "Wir sind uns sicher, auch für das noch nicht vergebene Liverechtepaket eine attraktive Heimat zu finden", sagte er.