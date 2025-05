am 09.05.2025 - 14:30 Uhr

Spekuliert wurde in der Branche schon länger über seinen möglichen Rückzug, nun steht offiziell fest: Andreas Zaik wird die Geschäftsführung der Kölner Produktionsfirma i&u TV zum 1. Juli niederlegen. Im Gegenzug folgt Jochen Köstler auf ihn als Vorsitzender der Geschäftsführung. Köstler ist bereits seit Anfang vergangenen Jahres als Geschäftsführer für den Unterhaltungsbereich bei i&u TV verantwortlich. Den Posten des Chefredakteurs übernimmt Vicenz Deckert, der aktuell den Bereich Information mit "Stern TV" und den Dokumentationen leitet.

Mit Zaiks Abschied geht eine echte Ära zu Ende, die vor 35 Jahren zusammen mit Günther Jauch begann. "Als ich 1990, gemeinsam mit Günther Jauch, bei 'Stern TV' angefangen habe, konnte ich nicht hoffen, dass meine Zeit bei i&u TV eine so lange und erfüllende Reise wird", erinnert sich der Produzent. "Aus dem knapp 30-minütigen Magazin am Mittwoch ist so viel mehr geworden: Reportagen, Polit-Talks, Dokus und Shows. Information und Unterhaltung – dafür steht i&u TV seit einem Vierteljahrhundert. Ich bin sehr dankbar für die vielen besonderen Erlebnisse und außergewöhnliche Begegnungen, die mir zuteilgeworden sind."

Er freue sich nun, sich nach mehr als 30 Jahren als Chefredakteur und Geschäftsführer aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und zeigte sich davon überzeugt, dass die Firma mit Jochen Köstler und Vincenz Deckert "in allerbesten Händen" sein wird. Zugleich sagte Zaik: "Natürlich werde ich der Firma, die ich mitaufgebaut habe und den Menschen dort, mit denen ich zum Teil jahrzehntelang zusammengearbeitet habe, verbunden bleiben."

Neben "Stern TV" und Doku-Reihen wie "Sterben für Anfänger" hat sich i&u TV, seit einigen Jahren Teil von Leonine Studios, in den vergangenen Jahrzehnten auch mit der Produktion zahlreicher Shows einen Namen gemacht. Aktuell produziert die Kölner Firma mit "Klein gegen Groß" und "Denn sie wissen nicht, was passiert" zwei Samstagabendshows. Daneben war sie lange mit Formaten wie der "70er Show" und der "80er Show" oder der "Ultimativen Chartshow" erfolgreich und steht seit vielen Jahren hinter dem fast schon traditionellen Jahresrückblicks-Quiz im Ersten. Längst schon ist i&u TV außerdem im Bereich der Creator-Formate aktiv und arbeitet etwa mit Knossi, Papaplatte, Julia Beautx und Jacob Beautemps zusammen.